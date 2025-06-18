Женщину, вероятно совершившую диверсию по приказу РФ, задержали в Харькове
25-летнюю женщину подозревают в поджоге оборудования на железнодорожной станции, сообщает Нацполиция.
Поджог релейного шкафа входного светофора на железнодорожной станции в Слободском районе заказал неустановленный человек в мессенджере «Телеграмм». За это заказчик обещал денежное вознаграждение.
Поджог оборудования произошел 9 апреля. На месте преступления следователи обнаружили и изъяли остатки ткани со следами горения, бутылку и другие вещественные доказательства. Правоохранители быстро разыскали 25-летнюю харьковчанку, совершившую преступление.
За один выведенный из строя объект куратор – предварительно, сотрудник российской спецслужбы – пообещал заплатить $400. Подозреваемая купила бензин, подожгла железнодорожный релейный шкаф, а свои действия сняла на мобильный телефон — это было обязательным условием для получения «оплаты», сообщает Харьковская областная прокуратура.
Женщину задержали, ей сообщили о подозрении в диверсии. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Злоумышленница находится под стражей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: диверсия, Нацполиция, поджог, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 17:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летнюю женщину подозревают в поджоге оборудования на железнодорожной станции, сообщает Нацполиция.".