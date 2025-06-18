Женщину, вероятно совершившую диверсию по приказу РФ, задержали в Харькове

25-летнюю женщину подозревают в поджоге оборудования на железнодорожной станции, сообщает Нацполиция.

Поджог релейного шкафа входного светофора на железнодорожной станции в Слободском районе заказал неустановленный человек в мессенджере «Телеграмм». За это заказчик обещал денежное вознаграждение.

Поджог оборудования произошел 9 апреля. На месте преступления следователи обнаружили и изъяли остатки ткани со следами горения, бутылку и другие вещественные доказательства. Правоохранители быстро разыскали 25-летнюю харьковчанку, совершившую преступление.

За один выведенный из строя объект куратор – предварительно, сотрудник российской спецслужбы – пообещал заплатить $400. Подозреваемая купила бензин, подожгла железнодорожный релейный шкаф, а свои действия сняла на мобильный телефон — это было обязательным условием для получения «оплаты», сообщает Харьковская областная прокуратура.

Женщину задержали, ей сообщили о подозрении в диверсии. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Злоумышленница находится под стражей.