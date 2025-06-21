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На два дня перекроют переулок Театральный в Харькове

Общество 09:45   21.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
На два дня перекроют переулок Театральный в Харькове Фото: ХГС

Движение транспорта на переулке в Харькове будет запрещено 21 и 22 июня с 10:00 до 22:00, уточнили в мэрии.

В горсовете уточнили, что на два дня перекроют участок на Театральном переулке от улицы Девичьей до улицы Куликовской.

Объехать закрытый участок можно будет по улице Девичьей, Черноглазовской, Куликовской и другим.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 09:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на переулке в Харькове будет запрещено 21 и 22 июня с 10:00 до 22:00, уточнили в мэрии.".