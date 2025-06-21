На два дня перекроют переулок Театральный в Харькове

Движение транспорта на переулке в Харькове будет запрещено 21 и 22 июня с 10:00 до 22:00, уточнили в мэрии.

В горсовете уточнили, что на два дня перекроют участок на Театральном переулке от улицы Девичьей до улицы Куликовской.

Объехать закрытый участок можно будет по улице Девичьей, Черноглазовской, Куликовской и другим.