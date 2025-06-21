На два дня перекроют переулок Театральный в Харькове
Фото: ХГС
Движение транспорта на переулке в Харькове будет запрещено 21 и 22 июня с 10:00 до 22:00, уточнили в мэрии.
В горсовете уточнили, что на два дня перекроют участок на Театральном переулке от улицы Девичьей до улицы Куликовской.
Объехать закрытый участок можно будет по улице Девичьей, Черноглазовской, Куликовской и другим.
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- Категории: Общество, Транспорт, Харьков; ;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 09:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на переулке в Харькове будет запрещено 21 и 22 июня с 10:00 до 22:00, уточнили в мэрии.".