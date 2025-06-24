Дом в центре Харькова, где был паб «Старик Хэм», планируют отреставрировать
Жилой дом по улице Свободы, 8, в Харькове, который был значительно поврежден в результате российского удара 14 марта 2022 года, планируют отреставрировать. Он является памятником архитектуры местного значения.
Договор на 1,4 миллиона гривен на разработку научно-проектной документации департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции горсовета заключил с ЧП «Паллада», сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему публичных закупок «ProZorro».
«Дом на Свободы, 8 — это бывший доходный дом Ивана Масловского, был возведен в стиле модерн. Ранее в нем находился паб «Старик Хэм». Это здание в июне 2020 года было занесено как памятник архитектуры в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения (охранный №7378-Ха)», — пишут антикоррупционеры.
Проект должны разработать до конца октября 2025 года. ЧП «Паллада» — это фирма из орбиты корпорации «Авантаж» экс-нардепа Анатолия Денисенко.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 20:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жилой дом по улице Свободы, 8, в Харькове, который был значительно поврежден в результате российского удара 14 марта 2022 года, планируют отреставрировать.".