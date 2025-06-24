Будинок у центрі Харкова, де був паб «Старий Хем», планують відреставрувати

Житловий будинок на вулиці Свободи, 8, у Харкові, який був значно пошкоджений внаслідок російського удару 14 березня 2022 року, планують відреставрувати. Він є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Договір на 1,4 мільйона гривень на розробку науково-проєктної документації департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції міськради уклав із ПП «Паллада», повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» із посиланням на систему публічних закупівель «ProZorro».

“Будинок на Свободи, 8 – це колишній прибутковий будинок Івана Масловського, був зведений у стилі модерн. Раніше в ньому знаходився паб “Старий Хем”. Ця будівля у червні 2020 року була занесена як пам’ятка архітектури до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення (охоронний №7378-Ха)”, – пишуть антикорупціонери.

Проєкт мають розробити до кінця жовтня 2025 року. ПП «Паллада» – це фірма з орбіти корпорації «Авантаж» екснардепа Анатолія Денисенка.