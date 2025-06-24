Будинок у центрі Харкова, де був паб «Старий Хем», планують відреставрувати
Житловий будинок на вулиці Свободи, 8, у Харкові, який був значно пошкоджений внаслідок російського удару 14 березня 2022 року, планують відреставрувати. Він є пам’яткою архітектури місцевого значення.
Договір на 1,4 мільйона гривень на розробку науково-проєктної документації департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції міськради уклав із ПП «Паллада», повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» із посиланням на систему публічних закупівель «ProZorro».
“Будинок на Свободи, 8 – це колишній прибутковий будинок Івана Масловського, був зведений у стилі модерн. Раніше в ньому знаходився паб “Старий Хем”. Ця будівля у червні 2020 року була занесена як пам’ятка архітектури до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення (охоронний №7378-Ха)”, – пишуть антикорупціонери.
Проєкт мають розробити до кінця жовтня 2025 року. ПП «Паллада» – це фірма з орбіти корпорації «Авантаж» екснардепа Анатолія Денисенка.
Читайте також: Скільки коштуватиме відновлення будинку на вулиці Свободи у Харкові – ХАЦ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дім, новини Харкова, Свободы, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Будинок у центрі Харкова, де був паб «Старий Хем», планують відреставрувати»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2025 в 20:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житловий будинок на вулиці Свободи, 8, у Харкові, який був значно пошкоджений внаслідок російського удару 14 березня 2022 року, планують відреставрувати.".