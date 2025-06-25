ГСЧС: 16 пожаров возникло за сутки на Харьковщине – где горело
В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили: пять пожаров было из-за вражеских обстрелов.
Все они возникли в Изюмском районе.
Так в селе Нижнее Соленое вследствие удара КАБ горела сухая трава на площади 300 квадратных метров. А по Федоровке прилетел вражеский дрон. В результате загорелся грузовик.
«В ночь на 25 июня враг массированно атаковал Харьков ударными БпЛА. Попадания зафиксированы в Киевском районе города на территории жилой застройки. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал 64-летний мужчина, которого госпитализировали в больницу. В трехэтажном и пятиэтажном жилых домах произошли пожары общей площадью 160 кв. м.», – написали спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 08:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили: пять пожаров было из-за вражеских обстрелов.".