ГСЧС: 16 пожаров возникло за сутки на Харьковщине – где горело

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили: пять пожаров было из-за вражеских обстрелов.

Все они возникли в Изюмском районе.

Так в селе Нижнее Соленое вследствие удара КАБ горела сухая трава на площади 300 квадратных метров. А по Федоровке прилетел вражеский дрон. В результате загорелся грузовик.

«В ночь на 25 июня враг массированно атаковал Харьков ударными БпЛА. Попадания зафиксированы в Киевском районе города на территории жилой застройки. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал 64-летний мужчина, которого госпитализировали в больницу. В трехэтажном и пятиэтажном жилых домах произошли пожары общей площадью 160 кв. м.», – написали спасатели.