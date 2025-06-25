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ГСЧС: 16 пожаров возникло за сутки на Харьковщине – где горело

Происшествия 08:37   25.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: 16 пожаров возникло за сутки на Харьковщине – где горело

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили: пять пожаров было из-за вражеских обстрелов.

Все они возникли в Изюмском районе.

Так в селе Нижнее Соленое вследствие удара КАБ горела сухая трава на площади 300 квадратных метров. А по Федоровке прилетел вражеский дрон. В результате загорелся грузовик.

«В ночь на 25 июня враг массированно атаковал Харьков ударными БпЛА. Попадания зафиксированы в Киевском районе города на территории жилой застройки. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал 64-летний мужчина, которого госпитализировали в больницу. В трехэтажном и пятиэтажном жилых домах произошли пожары общей площадью 160 кв. м.», – написали спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 08:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили: пять пожаров было из-за вражеских обстрелов.".