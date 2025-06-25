ДСНС: 16 пожеж виникли за добу на Харківщині – де палало

У пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області уточнили: п’ять пожеж було через ворожі обстріли.

Усі вони виникли в Ізюмському районі.

Так, у селі Нижче Солоне внаслідок удару КАБ горіла суха трава на площі 300 квадратних метрів. А по Федорівці прилетів ворожий дрон. В результаті загорілася вантажівка.

“В ніч на 25 червня ворог масовано атакував Харків ударними БпЛА. Влучання зафіксовані у Київському районі міста на території житлової забудови. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждав 64-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні. У триповерховому та п’ятиповерховому житлових будинках сталися пожежі загальною площею 160 м кв.”, – написали рятувальники.