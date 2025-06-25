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Окупанти намагалися прорватися на півночі від Харкова – подробиці Генштабу

Україна 08:19   25.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Окупанти намагалися прорватися на півночі від Харкова – подробиці Генштабу

Про те, де точилися бої в Харківській області протягом доби, розповіли 25 червня у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили вісім штурмів у районі Вовчанська.

На Куп’янському – було п’ять боїв.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, в бік Піщаного й Курилівки”, – уточнили в ГШ.

Також росіяни скинули авіабомби на Вовчанські Хутори та Артільне.

Втрати РФ на сьогодні такі:

Читайте також: Просування, заявленого росіянами, на півночі від Куп’янська поки що немає – ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 08:19;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де точилися бої в Харківській області протягом доби, розповіли 25 червня у зведенні Генштабу ЗСУ.".