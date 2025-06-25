Окупанти намагалися прорватися на півночі від Харкова – подробиці Генштабу
Про те, де точилися бої в Харківській області протягом доби, розповіли 25 червня у зведенні Генштабу ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили вісім штурмів у районі Вовчанська.
На Куп’янському – було п’ять боїв.
“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, в бік Піщаного й Курилівки”, – уточнили в ГШ.
Також росіяни скинули авіабомби на Вовчанські Хутори та Артільне.
Втрати РФ на сьогодні такі:
Читайте також: Просування, заявленого росіянами, на півночі від Куп’янська поки що немає – ISW
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, генштаб, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Окупанти намагалися прорватися на півночі від Харкова – подробиці Генштабу»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 08:19;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де точилися бої в Харківській області протягом доби, розповіли 25 червня у зведенні Генштабу ЗСУ.".