Окупанти намагалися прорватися на півночі від Харкова – подробиці Генштабу

Про те, де точилися бої в Харківській області протягом доби, розповіли 25 червня у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили вісім штурмів у районі Вовчанська.

На Куп’янському – було п’ять боїв.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, в бік Піщаного й Курилівки”, – уточнили в ГШ.

Також росіяни скинули авіабомби на Вовчанські Хутори та Артільне.

Втрати РФ на сьогодні такі: