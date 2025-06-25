Оккупанты пытались прорваться на севере от Харькова – подробности от Генштаба

О том, где шли бои в Харьковской области в течение суток, рассказали 25 июня в сводке Генштаба ВСУ.

На Юго-Слобожанском направлении украинские защитники отбили восемь штурмов в районе Волчанска.

На Купянском – было пять боев.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Степовой Новоселовки, Кругляковки, Зеленого Гая, в сторону Песчаного и Куриловки», – уточнили в ГШ.

Также россияне сбросили авиабомбы на Волчанские Хутора и Артельное.

Потери ВС РФ на сегодняшний день такие: