Оккупанты пытались прорваться на севере от Харькова – подробности от Генштаба
О том, где шли бои в Харьковской области в течение суток, рассказали 25 июня в сводке Генштаба ВСУ.
На Юго-Слобожанском направлении украинские защитники отбили восемь штурмов в районе Волчанска.
На Купянском – было пять боев.
«Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Степовой Новоселовки, Кругляковки, Зеленого Гая, в сторону Песчаного и Куриловки», – уточнили в ГШ.
Также россияне сбросили авиабомбы на Волчанские Хутора и Артельное.
Потери ВС РФ на сегодняшний день такие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 08:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в Харьковской области в течение суток, рассказали 25 июня в сводке Генштаба ВСУ.".