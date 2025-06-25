Live
  • Ср 25.06.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.79
  • EUR 48.51

Оккупанты пытались прорваться на севере от Харькова – подробности от Генштаба

Украина 08:19   25.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Оккупанты пытались прорваться на севере от Харькова – подробности от Генштаба

О том, где шли бои в Харьковской области в течение суток, рассказали 25 июня в сводке Генштаба ВСУ.

На Юго-Слобожанском направлении украинские защитники отбили восемь штурмов в районе Волчанска.

На Купянском – было пять боев.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Степовой Новоселовки, Кругляковки, Зеленого Гая, в сторону Песчаного и Куриловки», – уточнили в ГШ.

Также россияне сбросили авиабомбы на Волчанские Хутора и Артельное.

Потери ВС РФ на сегодняшний день такие:

Читайте также: Продвижения, заявленного россиянами, на севере от Купянска пока что нет – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В четверг в Харькове и области будет опасная погода. Когда ждать жару
В четверг в Харькове и области будет опасная погода. Когда ждать жару
25.06.2025, 13:40
В трех районах Харькова будут отключать газ: даты и адреса
В трех районах Харькова будут отключать газ: даты и адреса
25.06.2025, 13:22
«Дом ужасов»: жилище харьковчанки шокировало зоозащитников (видео, фото)
«Дом ужасов»: жилище харьковчанки шокировало зоозащитников (видео, фото)
25.06.2025, 19:07
Ночью теплее, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня
Ночью теплее, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня
24.06.2025, 20:20
Новости Харькова — главное 25 июня: по городу били БпЛА, утонул ребенок
Новости Харькова — главное 25 июня: по городу били БпЛА, утонул ребенок
25.06.2025, 17:25
Ребенок утонул в реке на Харьковщине – ГСЧС
Ребенок утонул в реке на Харьковщине – ГСЧС
25.06.2025, 17:30

Новости по теме:

07:35
Продвижения, заявленного россиянами, на севере от Купянска пока что нет – ISW
08:16
Тринадцать атак отбили ВСУ на Харьковщине, оккупанты сбрасывали авиабомбы
11:50
ОТГВ «Харьков»: ВСУ уничтожили 128 военных ВС РФ и 120 единиц техники
08:20
Десять атак, удар по Приколотному – ГШ о том, как прошли сутки на Харьковщине
07:35
Удалось ли врагу захватить населенный пункт на Боровском направлении – ISW

Вы читали новость: «Оккупанты пытались прорваться на севере от Харькова – подробности от Генштаба»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 08:19;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в Харьковской области в течение суток, рассказали 25 июня в сводке Генштаба ВСУ.".