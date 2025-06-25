Ночная атака Харькова: ранен 64-летний мужчина, «прилетело» по многоэтажке 📹

Обстрел Харькова начался в ночь на 25 июня около 02:00.

Мэр Игорь Терехов написал, что россияне выпустили по городу семь БпЛА.

«Харьков был атакован семью беспилотниками типа «Шахед». Все удары пришлись по Киевскому району города», – уточнил городской голова.

В свою очередь начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: вследствие ударов есть раненный.

«По состоянию на данный момент в результате вражеской атаки на Харьков пострадал 64-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь», – написал Синегубов.

По данным Харьковской облпрокуратуры, «прилетело» по предприятию и жилому дому.

«Сейчас известно о попадании по многоэтажке, а также по гражданскому предприятию. За медицинской помощью обратился один человек, к счастью, у него незначительные ранения. По указанному факту внесли ведомости в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 УКУ», – сообщили в прокуратуре.

Также правоохранители показали последствия обстрела города.