Ночная атака Харькова: ранен 64-летний мужчина, «прилетело» по многоэтажке 📹
Обстрел Харькова начался в ночь на 25 июня около 02:00.
Мэр Игорь Терехов написал, что россияне выпустили по городу семь БпЛА.
«Харьков был атакован семью беспилотниками типа «Шахед». Все удары пришлись по Киевскому району города», – уточнил городской голова.
В свою очередь начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: вследствие ударов есть раненный.
«По состоянию на данный момент в результате вражеской атаки на Харьков пострадал 64-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь», – написал Синегубов.
По данным Харьковской облпрокуратуры, «прилетело» по предприятию и жилому дому.
«Сейчас известно о попадании по многоэтажке, а также по гражданскому предприятию. За медицинской помощью обратился один человек, к счастью, у него незначительные ранения. По указанному факту внесли ведомости в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 УКУ», – сообщили в прокуратуре.
Также правоохранители показали последствия обстрела города.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прилет, прокуратура, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 07:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрел Харькова начался в ночь на 25 июня около 02:00.".