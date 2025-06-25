Новости Харькова — главное за 25 июня: взрывы прогремели в городе

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

02:28

В Харькове есть пострадавший из-за атаки «Шахедов»

О пострадавшем в Киевском районе города сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, кроме гражданского предприятия, от атаки БпЛА пострадал незаселенный жилой дом, на месте возник пожар. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что горит трехэтажное здание в Шевченковском районе.

Информация обновляется тут.

02:12

В Харькове прогремело не менее семи взрывов — атаковали БпЛА

В Харькове, начиная с 01:55, раздалась серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов проинформировал, что происходит налет «Шахедов», под ударом — гражданское предприятие в Киевском районе.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что было не менее семи ударов.

Информацию о пострадавших и последствиях уточняют.