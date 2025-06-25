Новости Харькова — главное за 25 июня: взрывы прогремели в городе
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
02:28
В Харькове есть пострадавший из-за атаки «Шахедов»
О пострадавшем в Киевском районе города сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, кроме гражданского предприятия, от атаки БпЛА пострадал незаселенный жилой дом, на месте возник пожар. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что горит трехэтажное здание в Шевченковском районе.
02:12
В Харькове прогремело не менее семи взрывов — атаковали БпЛА
В Харькове, начиная с 01:55, раздалась серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов проинформировал, что происходит налет «Шахедов», под ударом — гражданское предприятие в Киевском районе.
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что было не менее семи ударов.
Информацию о пострадавших и последствиях уточняют.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, прилеты, синегубов, терехов, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 02:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".