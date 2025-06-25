Новини Харкова – головне за 25 червня: теракт, Терехов просить преференцій

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

22:16

Підсумки доби у відеодайджесті

21:07

60-річний мирний житель загинув внаслідок обстрілу села Петро-Іванівка Куп’янського району близько 14:30

Як інформує облпрокуратура, також близько 10:00 авіація РФ скинула чотири ФАБ-250 з УМПК на село Григорівка на Куп’янщині. Внаслідок цієї атаки було пошкоджено понад десять домоволодінь.

20:06

Надати преференції підприємцям з Харкова, Сум, Запоріжжя, Херсона, Дніпра та інших прифронтових територій просить державу Терехов

На зустрічі підприємців Харкова із головою комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим мер наголосив, що саме бізнес підтримує життєдіяльність міст.

«Ми віддаємо дуже багато у цій війні! І держава повинна компенсувати хоча б частково те, що люди з цих територій втрачають щодня. Бізнес потребує податкових пільг, страхування воєнних ризиків, покращення кредитних умов. Я вдячний президенту Володимиру Зеленському та уряду, які підтримали ініціативу скасувати місцеві податки та збори в Харкові. І ми будемо пролонгувати це рішення. Але є ще дуже багато актуальних питань, в яких бізнесу потрібна допомога держави», — сказав мер.

«Будемо динамічно розробляти конкретні напрями, щоб створити спеціальний правовий, податковий та економічний режими для цих регіонів», — запевнив Гетманцев.

17:25

Штурми, удари КАБами та авіаракетами: Генштаб ЗСУ – як проходить доба на Харківщині

▪️На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі безуспішно атакували позиції захисників поблизу Вовчанська та Липців. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами та КАБами військові РФ завдали по Водяному, Гранову, Охрімівці та Григорівці. Від артобстрілу з території Росії постраждала прикордонна Тимофіївка.

▪️На Куп’янському напрямку супротивник тричі атакував позиції оборонців в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки, один бій триває.

▪️На Лиманському напрямку, який охоплює частини трьох областей, росіяни атакували 11 разів, зокрема поблизу населеного пункту Копанки на Харківщині.

16:49

Дитина потонула у річці у Дергачах

Трагедія сталася 25 червня, повідомили в облуправлінні ДСНС. 11-річна дівчинка купалася в річці Лопань неподалік гідротехнічної споруди (у непристосованому для цього місці) і потонула. Її тіло дістали з води рятувальники.

Як інформують в облуправлінні Нацполіції, дівчинка пішла на річку разом зі знайомою без супроводу дорослих. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за статтею 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».

14:34

Харків’янин, який знаходиться у розшуку ТЦК, наїхав на поліцейського – НПУ

Інцидент стався 24 червня на одному з блокпостів регіону, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними копів, під час перевірки документів водій відмовився надати посвідчення особи, поводився агресивно, висловлювався нецензурною лайкою та під час конфлікту навмисно здійснив наїзд на поліцейського.

Оперуповноважений сектору кримінальної поліції отримав тілесні ушкодження.

«Правоохоронці встановили особу порушника — ним виявився 32-річний житель Харкова, який, як зʼясувалося, перебуває в розшуку за районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки», – зазначили у поліції.

Того ж дня правоохоронці повідомили чоловіку про підозру. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 5 років тюрми.

13:44

У четвер в Харкові та області буде небезпечна погода. Коли очікувати спеку

За даними Регіонального центру з гідрометеорології, 26 червня по місту та області очікуються грози та пориви вітру 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – йдеться у повідомленні.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що вже наступного тижня, зокрема 3-4 липня, в більшості областей України очікується спека +28+34 градуси.

На Харківщині ж, за прогнозом гідрометцентру, стовпчики термометрів піднімуться до позначки +30 вже у понеділок, 30 числа.

12:39

Харківщина – у ТОП-5 серед регіонів за кількістю штрафів ТЦК

У Харківській області з початку року відкрили 2151 провадження через несплачені штрафи від територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Це п’яте місце серед інших регіонів України, повідомляє ресурс «Опендатабот».

Найбільше справ відкрили в Києві – 3835 проваджень з початку року. Наслідують Дніпропетровська (2984), Сумська (2464) та Одеська (2438) області.

Зазначається, що загалом в Україні з початку 2025-го зафіксували 28212 проваджень за порушення правил військового обліку. Рекордним став квітень – 5682 штрафи.

12:02

Наслідки обстрілів Куп’янщини показали правоохоронці

За даними Харківської обласної прокуратури, 25 червня близько 3:40 армія РФ з авіації вдарила по селу Водяне. КАБ поцілив по приватному житловому сектору. Загинула 49-річна жінка. Її чоловік такого ж віку дістав поранення, його шпиталізували.

Крім цього, 24 червня орієнтовно о 23:00 ворог атакував з авіації і Купʼянськ. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Чотири жінки та двоє чоловіків отримали поранення та гострий шок.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 ККУ).

11:46

Вибух скутера військових у Харкові: 19-річну городянку підозрюють у теракті

Правоохоронці затримали 19-річну харків’янку, яка могла бути співорганізаторкою теракту в місті. Події розгорталися 20 червня близько 14:00. Тоді в одному з парків в Індустріальному районі пролунав вибух – виявилося, що вибухнув скутер. Внаслідок цього загинув 26-річний військовий, ще один 29-річний боєць отримав тяжкі поранення, пишуть у прокуратурі. Одна з версій слідства – українські захисники забрали скутер у незнайомих людей як допомогу.

«Правоохоронці затримали 19-річну місцеву мешканку, яку підозрюють у вчиненні цього злочину. За даним слідства, через Telegram вона почала спілкуватись з представником рф, який за гроші запропонував їй виконати завдання, а саме підірвати українських військових», – розповіли у прокуратурі.

За даними слідства, за інструкцією російського куратора дівчина самостійно виготовила вибухівку. Працювала над нею підозрювана у себе вдома. Вранці 20 червня вона прийшла до парку і взяла з багажника ключі від скутера, пізніше дівчина повернулася та поклала до багажного відділення рюкзак із вибухівкою, припускають у прокуратурі.

«Вже надалі, коли військові прибули на місце та підійшли до скутера, щоб завантажити його в авто, ворог дистанційно ввів у дію СВП», – пишуть правоохоронці.

В облуправлінні Нацполіції уточнюють: потужність вибухівки – близько одного кілограма у тротиловому еквіваленті. Корпус – металевий із численними уламками. Наразі дівчину вже затримали. Вона перебуває у СІЗО без права внесення застави.

08:58

Дев’ятеро людей поранені в Харкові та області через удари росіян – Синєгубов

Про те, де “прилетіло” протягом доби на Харківщині, повідомив 25 червня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждав 64-річний чоловік; у м. Куп’янськ постраждали чоловіки 76, 80 і 50 років, а також 42-річна, 68-річна і дві 77-річні жінки; у с. Водяне Вільхуватської громади постраждав 49-річний чоловік”, – написав начальник ХОВА.

Протягом доби росіяни випустили по Харкову та області:

▪️30 некерованих авіаційних ракет;

▪️5 КАБ;

▪️3 БпЛА типу «Шахед»;

▪️8 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️2 БпЛА типу «Молния»;

▪️2 БпЛА (тип встановлюють).

Через удари у Харкові пошкоджена багатоповерхівка, у Куп’янському районі – багатоквартирний будинок та приватні домоволодіння, також одна будівля зруйнована в Чугуївському районі.

08:41

ДСНС: 16 пожеж виникли за добу на Харківщині – де палало

У пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області уточнили: п’ять пожеж було через ворожі обстріли. Усі вони виникли в Ізюмському районі.

Так, у селі Нижче Солоне внаслідок удару КАБ горіла суха трава на площі 300 квадратних метрів. А по Федорівці прилетів ворожий дрон. В результаті загорілася вантажівка.

“В ніч на 25 червня ворог масовано атакував Харків ударними БпЛА. Влучання зафіксовані у Київському районі міста на території житлової забудови. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждав 64-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні. У триповерховому та п’ятиповерховому житлових будинках сталися пожежі загальною площею 160 м кв.”, – написали рятувальники.

08:26

Окупанти намагалися прорватися на півночі від Харкова – подробиці Генштабу

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили вісім штурмів у районі Вовчанська.

На Куп’янському – було п’ять боїв.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, в бік Піщаного й Курилівки”, – уточнили в ГШ.

Також росіяни скинули авіабомби на Вовчанські Хутори та Артільне.

08:02

Вночі ворог ударив по дев’ятиповерхівці в Куп’янську

“Внаслідок влучення КАБ у землю пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок. Постраждали п’ять цивільних людей. Їм надають усю необхідну медичну допомогу”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.

07:15

Нічна атака міста: поранений 64-річний чоловік, приліт по багатоповерхівці

Мер Ігор Терехов написав, що росіяни випустили по місту сім БпЛА.

“Харків був атакований сімома безпілотниками типу «шахед». Всі удари прийшлися по Київському району міста“, – уточнив міський голова.

Своєю чергою, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: внаслідок ударів є поранений.

“Станом на зараз, унаслідок ворожої атаки на Харків, постраждав 64-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу“, – написав Синєгубов.

За даними Харківської облпрокуратури, “прилетіло” по підприємству та житловому будинку.

“Зараз відомо про влучання по багатоповерхівці, а також по цивільному підприємству. За медичною допомогою звернулася одна людина, на щастя, у неї незначні поранення. За вказаним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 ККУ”, – повідомили у прокуратурі.

02:28

У Харкові є постраждалий через атаку “шахедів”

Про потерпілого в Київському районі міста повідомив мер Ігор Терехов. За його даними, окрім цивільного підприємства, від атаки БпЛА постраждав незаселений житловий будинок, на місці виникла пожежа. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що горить триповерховий будинок у Шевченківському районі.

Інформація оновлюється тут.

02:12

У Харкові прогриміло щонайменше сім вибухів – атакували БпЛА

У Харкові, починаючи з 01:55, пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов поінформував, що відбувається наліт “шахедів”, під ударом – цивільне підприємство в Київському районі.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що було не менш як сім ударів.

Інформацію про постраждалих та наслідки уточнюють.