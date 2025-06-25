Дев’ятеро людей поранені в Харкові та області через удари росіян – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Про те, де “прилетіло” протягом доби на Харківщині, повідомив 25 червня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків постраждав 64-річний чоловік; у м. Куп’янськ постраждали чоловіки 76, 80 і 50 років, а також 42-річна, 68-річна і дві 77-річні жінки; у с. Водяне Вільхуватської громади постраждав 49-річний чоловік”, – написав начальник ХОВА.
Протягом доби росіяни випустили по Харкову та області:
▪️30 некерованих авіаційних ракет;
▪️5 КАБ;
▪️3 БпЛА типу «Шахед»;
▪️8 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️2 БпЛА типу «Молния»;
▪️2 БпЛА (тип встановлюють).
Через удари у Харкові пошкоджена багатоповерхівка, у Куп’янському районі – багатоквартирний будинок та приватні домоволодіння, також одна будівля зруйнована в Чугуївському районі.
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- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: бои, обстріли, раненные, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 08:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де “прилетіло” протягом доби на Харківщині, повідомив 24 червня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.".