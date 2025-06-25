Дев’ятеро людей поранені в Харкові та області через удари росіян – Синєгубов

Про те, де “прилетіло” протягом доби на Харківщині, повідомив 25 червня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждав 64-річний чоловік; у м. Куп’янськ постраждали чоловіки 76, 80 і 50 років, а також 42-річна, 68-річна і дві 77-річні жінки; у с. Водяне Вільхуватської громади постраждав 49-річний чоловік”, – написав начальник ХОВА.

Протягом доби росіяни випустили по Харкову та області:

▪️30 некерованих авіаційних ракет;

▪️5 КАБ;

▪️3 БпЛА типу «Шахед»;

▪️8 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️2 БпЛА типу «Молния»;

▪️2 БпЛА (тип встановлюють).

Через удари у Харкові пошкоджена багатоповерхівка, у Куп’янському районі – багатоквартирний будинок та приватні домоволодіння, також одна будівля зруйнована в Чугуївському районі.