Нічна атака міста: поранений 64-річний чоловік, приліт по багатоповерхівці 📹
Обстріл Харкова розпочався в ніч проти 25 червня близько 02:00.
Мер Ігор Терехов написав, що росіяни випустили по місту сім БпЛА.
“Харків був атакований сімома безпілотниками типу «шахед». Всі удари прийшлися по Київському району міста“, – уточнив міський голова.
Своєю чергою, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: внаслідок ударів є поранений.
“Станом на зараз, унаслідок ворожої атаки на Харків, постраждав 64-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу“, – написав Синєгубов.
За даними Харківської облпрокуратури, “прилетіло” по підприємству та житловому будинку.
“Зараз відомо про влучання по багатоповерхівці, а також по цивільному підприємству. За медичною допомогою звернулася одна людина, на щастя, у неї незначні поранення. За вказаним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 ККУ”, – повідомили у прокуратурі.
Також правоохоронці показали наслідки обстрілу міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 07:09;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріл Харкова розпочався в ніч проти 25 червня близько 02:00.".