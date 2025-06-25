Нічна атака міста: поранений 64-річний чоловік, приліт по багатоповерхівці 📹

Обстріл Харкова розпочався в ніч проти 25 червня близько 02:00.

Мер Ігор Терехов написав, що росіяни випустили по місту сім БпЛА.

“Харків був атакований сімома безпілотниками типу «шахед». Всі удари прийшлися по Київському району міста“, – уточнив міський голова.

Своєю чергою, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: внаслідок ударів є поранений.

“Станом на зараз, унаслідок ворожої атаки на Харків, постраждав 64-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу“, – написав Синєгубов.

За даними Харківської облпрокуратури, “прилетіло” по підприємству та житловому будинку.

“Зараз відомо про влучання по багатоповерхівці, а також по цивільному підприємству. За медичною допомогою звернулася одна людина, на щастя, у неї незначні поранення. За вказаним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 ККУ”, – повідомили у прокуратурі.

Також правоохоронці показали наслідки обстрілу міста.