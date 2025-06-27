Россияне ударили ракетой по Чугуеву: трое пострадавших, среди них тяжелый
Фото: ukrinform.ua
Три человека пострадали в результате ракетного удара по городу Чугуев Харьковской области.
«Один в тяжелом состоянии, два — в среднем. Количество пострадавших может увеличиться. Всем раненым оказывается медицинская помощь», — пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
Последствия атаки уточняются.
Напомним, взрыв прогремел в 17:05. Мониторинговые каналы предупреждали о ракете.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, Олег Синегубов, пострадавшие, ракета, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 18:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека пострадали в результате ракетного удара по городу Чугуев Харьковской области.".