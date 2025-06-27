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Россияне ударили ракетой по Чугуеву: трое пострадавших, среди них тяжелый

Происшествия 18:00   27.06.2025
Елена Нагорная
Россияне ударили ракетой по Чугуеву: трое пострадавших, среди них тяжелый Фото: ukrinform.ua

Три человека пострадали в результате ракетного удара по городу Чугуев Харьковской области.

«Один в тяжелом состоянии, два — в среднем. Количество пострадавших может увеличиться. Всем раненым оказывается медицинская помощь», — пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Последствия атаки уточняются.

Напомним, взрыв прогремел в 17:05. Мониторинговые каналы предупреждали о ракете.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 18:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека пострадали в результате ракетного удара по городу Чугуев Харьковской области.".