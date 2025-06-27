Россияне ударили ракетой по Чугуеву: трое пострадавших, среди них тяжелый

Три человека пострадали в результате ракетного удара по городу Чугуев Харьковской области.

«Один в тяжелом состоянии, два — в среднем. Количество пострадавших может увеличиться. Всем раненым оказывается медицинская помощь», — пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Последствия атаки уточняются.

Напомним, взрыв прогремел в 17:05. Мониторинговые каналы предупреждали о ракете.