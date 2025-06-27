Росіяни вдарили ракетою по Чугуєву: троє постраждалих, серед них важкий
Фото: ukrinform.ua
Троє людей постраждали внаслідок ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області.
“Один у важкому стані, два — в середньому. Кількість постраждалих може збільшитися. Усім пораненим надається медична допомога”, – пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, вибух пролунав о 17:05. Моніторингові канали попереджали про ракету.
Читайте також: Харків атакували ворожі БпЛА: дані Терехова і Синєгубова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, Олег Синегубов, пострадалі, ракета, Чугуїв;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни вдарили ракетою по Чугуєву: троє постраждалих, серед них важкий»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 18:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє людей постраждали внаслідок ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області.".