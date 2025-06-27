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Росіяни вдарили ракетою по Чугуєву: троє постраждалих, серед них важкий

Події 18:00   27.06.2025
Олена Нагорна
Росіяни вдарили ракетою по Чугуєву: троє постраждалих, серед них важкий Фото: ukrinform.ua

Троє людей постраждали внаслідок ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області.

“Один у важкому стані, два — в середньому. Кількість постраждалих може збільшитися. Усім пораненим надається медична допомога”, – пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, вибух пролунав о 17:05. Моніторингові канали попереджали про ракету.

Читайте також: Харків атакували ворожі БпЛА: дані Терехова і Синєгубова

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 18:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє людей постраждали внаслідок ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області.".