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Харків атакували ворожі БпЛА: дані Терехова і Синєгубова (доповнюється)

Події 14:30   27.06.2025
Вікторія Яковенко
Харків атакували ворожі БпЛА: дані Терехова і Синєгубова (доповнюється) Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Після 12:30 у Харкові зафіксували «приліт» БпЛА типу «Молния». А близько 14:00 ще один дрон збили СОУ.

Доповнено о 14:30. За уточненою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, другий ворожий БпЛА збили Сили оборони на підльоті до міста.

Доповнено о 14:02. Про ще один «приліт» по Харкову повідомив мер Ігор Терехов близько 14:00. Він зазначив, що локацію удару та тип бойового БпЛА наразі уточнюються.

Доповнено о 13:24. За уточненою інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, російський дрон вдарив у дорогу в Індустріальному районі міста. Внаслідок удару пошкоджені два легкові автомобілі.

12:47. Ця інформація ще потребує уточнення, підкреслив мер Харкова Ігор Терехов. Попередньо, під атакою був Індустріальний район.

Внаслідок удару постраждали кілька авто у гаражному кооперативі, про поранених наразі інформації немає.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 14:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 12:30 у Харкові зафіксували «приліт» БпЛА типу «Молния». А близько 14:00 ще один дрон збили СОУ.".