Харків атакували ворожі БпЛА: дані Терехова і Синєгубова (доповнюється)
Після 12:30 у Харкові зафіксували «приліт» БпЛА типу «Молния». А близько 14:00 ще один дрон збили СОУ.
Доповнено о 14:30. За уточненою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, другий ворожий БпЛА збили Сили оборони на підльоті до міста.
Доповнено о 14:02. Про ще один «приліт» по Харкову повідомив мер Ігор Терехов близько 14:00. Він зазначив, що локацію удару та тип бойового БпЛА наразі уточнюються.
Доповнено о 13:24. За уточненою інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, російський дрон вдарив у дорогу в Індустріальному районі міста. Внаслідок удару пошкоджені два легкові автомобілі.
12:47. Ця інформація ще потребує уточнення, підкреслив мер Харкова Ігор Терехов. Попередньо, під атакою був Індустріальний район.
Внаслідок удару постраждали кілька авто у гаражному кооперативі, про поранених наразі інформації немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БпЛА Молния, новини Харкова, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 14:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 12:30 у Харкові зафіксували «приліт» БпЛА типу «Молния». А близько 14:00 ще один дрон збили СОУ.".