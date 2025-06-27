Чоловік загинув через удари КАБ по Куп’янську та району (фото)

Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, ворог обстріляв з авіації Куп’янськ близько 03:00 у ніч проти 27 червня. Зафіксували “приліт” КАБ.

Внаслідок цього пошкоджені приватні будинки, а 59-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Також напередодні близько 22:00 “прилетіло” по Вільхівці Куп’янського району. КАБ влучив у приватний сектор. Внаслідок обстрілу загинув 53-річний чоловік.

“За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)“, – написали в прокуратурі.