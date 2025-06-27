Чоловік загинув через удари КАБ по Куп’янську та району (фото)
Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, ворог обстріляв з авіації Куп’янськ близько 03:00 у ніч проти 27 червня. Зафіксували “приліт” КАБ.
Внаслідок цього пошкоджені приватні будинки, а 59-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
Також напередодні близько 22:00 “прилетіло” по Вільхівці Куп’янського району. КАБ влучив у приватний сектор. Внаслідок обстрілу загинув 53-річний чоловік.
“За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)“, – написали в прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 11:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Как сообщили в Харьковской облпрокуратуре, враг обстрелял из авиации Купянск около 03:00 в ночь на 27 июня. Зафиксировали “прилет” КАБ.".