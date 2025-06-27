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Протягом доби ворог випустив по Харківській області 47 ракет – Синєгубов

Події 08:55   27.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом доби ворог випустив по Харківській області 47 ракет – Синєгубов

Про те, де “прилетіло” протягом доби, а також про наслідки обстрілів, розповів у ранковому зведенні за 27 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Вовчанські Хутори Вовчанської громади постраждав 70-річний чоловік; у с. Підлиман Борівської громади постраждали 43-річний, 33-річний і 40-річний чоловіки; у с. Вільхуватка загинув 53-річний чоловік”, – написав Синєгубов.

За добу ворог випустив по області:

▪️47 некерованих авіаційних ракет;

▪️13 КАБів;

▪️1 БпЛА типу «Шахед».

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, в Ізюмському – пошкоджене сільськогосподарське підприємство та база відпочинку.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 08:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де “прилетіло” протягом доби, а також про наслідки обстрілів, розповів у ранковому зведенні за 27 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".