Протягом доби ворог випустив по Харківській області 47 ракет – Синєгубов

Про те, де “прилетіло” протягом доби, а також про наслідки обстрілів, розповів у ранковому зведенні за 27 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Вовчанські Хутори Вовчанської громади постраждав 70-річний чоловік; у с. Підлиман Борівської громади постраждали 43-річний, 33-річний і 40-річний чоловіки; у с. Вільхуватка загинув 53-річний чоловік”, – написав Синєгубов.

За добу ворог випустив по області:

▪️47 некерованих авіаційних ракет;

▪️13 КАБів;

▪️1 БпЛА типу «Шахед».

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, в Ізюмському – пошкоджене сільськогосподарське підприємство та база відпочинку.