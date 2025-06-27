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В течение суток враг выпустил по Харьковской области 47 ракет – Синегубов

Происшествия 08:55   27.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
В течение суток враг выпустил по Харьковской области 47 ракет – Синегубов Фото: Олег Синегубов/Telegram

О том, где «прилетело» в течение суток, а также о последствиях обстрелов рассказал в утренней сводке за 27 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Волчанские Хутора Волчанской громады пострадал 70-летний мужчина; в с. Подлиман Боровской громады пострадали 43-летний, 33-летний и 40-летний мужчины; в с. Ольховатка погиб 53-летний мужчина», – написал Синегубов.

За сутки враг выпустил по области:

▪️47 неуправляемых авиационных ракет;

▪️13 КАБов;

▪️1 БпЛА типа «Шахед».

В результате обстрелов в Купянском районе поврежден частный дом, в Изюмском – повреждено сельскохозяйственное предприятие и база отдыха.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 08:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где «прилетело» в течение суток, а также о последствиях обстрелов рассказал в утренней сводке за 27 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.".