В течение суток враг выпустил по Харьковской области 47 ракет – Синегубов
Фото: Олег Синегубов/Telegram
О том, где «прилетело» в течение суток, а также о последствиях обстрелов рассказал в утренней сводке за 27 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Волчанские Хутора Волчанской громады пострадал 70-летний мужчина; в с. Подлиман Боровской громады пострадали 43-летний, 33-летний и 40-летний мужчины; в с. Ольховатка погиб 53-летний мужчина», – написал Синегубов.
За сутки враг выпустил по области:
▪️47 неуправляемых авиационных ракет;
▪️13 КАБов;
▪️1 БпЛА типа «Шахед».
В результате обстрелов в Купянском районе поврежден частный дом, в Изюмском – повреждено сельскохозяйственное предприятие и база отдыха.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 08:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где «прилетело» в течение суток, а также о последствиях обстрелов рассказал в утренней сводке за 27 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.".