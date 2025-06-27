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Мужчина погиб из-за ударов КАБ по Купянску и району (фото)

Происшествия 11:50   27.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Мужчина погиб из-за ударов КАБ по Купянску и району (фото)

Как сообщили в Харьковской облпрокуратуре, враг обстрелял из авиации Купянск около 03:00 в ночь на 27 июня. Зафиксировали «прилет» КАБ.

В результате повреждены частные дома, а 59-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Также накануне около 22:00 «прилетело» и по Ольховатке Купянского района. КАБ ударил по частному сектору. В результате обстрела погиб 53-летний мужчина.

«Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)», – написали в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в Харьковской облпрокуратуре, враг обстрелял из авиации Купянск около 03:00 в ночь на 27 июня. Зафиксировали «прилет» КАБ.".