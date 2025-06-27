Харьков атаковали вражеские БпЛА: данные Терехова и Синегубова (дополняется)

После 12:30 в Харькове зафиксировали «прилет» БпЛА типа Молния. А около 14:00 еще один дрон сбили СОУ.

Дополнено в 14:30. По уточненной информации мэра Харькова Игоря Терехова, второй вражеский БпЛА сбили Силы обороны на подлете в город.

Дополнено в 14:02. О еще одном «прилете» по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов около 14:00. Он отметил, что локация удара и тип боевого БпЛА пока уточняются.

Дополнено в 13:24. По уточненной информации главы ХОВА Олега Синегубова, российский дрон ударил в дорогу в Индустриальном районе города. В результате «прилета» повреждены два легковых автомобиля.

12:47. Эта информация еще нуждается в уточнении, подчеркнул мэр Харькова Игорь Терехов. Предварительно, под атакой был Индустриальный район.

В результате удара пострадали несколько авто в гаражном кооперативе, о раненых информации нет.