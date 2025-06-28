Повреждены кареты «скорой», пострадали трое: как прошли сутки на Харьковщине
Скриншот
За прошедшие сутки под обстрелами со стороны РФ находились Харьков и три населенных пункта области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В Чугуеве в результате ракетного удара пострадали три человека – мужчины 53, 36 и 30 лет, рассказал Синегубов.
Враг атаковал БпЛА Индустриальный район Харькова, добавил глава ХОВА.
За сутки враг ударил по Харьковщине ракетой, КАБами и беспилотниками разного типа.
«Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Харькове повреждены два автомобиля, в Купянске повреждены три частных дома, три автомобиля экстренной медицинской помощи, в Чугуеве повреждено гражданское предприятие, в Изюмском районе поврежден отбойник на обочине дороги (с. Сухая Каменка)», — отметил Синегубов.
Читайте также: Россияне ударили Искандером по предприятию в Чугуеве: трое пострадавших (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов, скорая, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Повреждены кареты «скорой», пострадали трое: как прошли сутки на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 09:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки под обстрелами со стороны РФ находились Харьков и три населенных пункта области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".