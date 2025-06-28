Повреждены кареты «скорой», пострадали трое: как прошли сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки под обстрелами со стороны РФ находились Харьков и три населенных пункта области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В Чугуеве в результате ракетного удара пострадали три человека – мужчины 53, 36 и 30 лет, рассказал Синегубов.

Враг атаковал БпЛА Индустриальный район Харькова, добавил глава ХОВА.

За сутки враг ударил по Харьковщине ракетой, КАБами и беспилотниками разного типа.

«Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Харькове повреждены два автомобиля, в Купянске повреждены три частных дома, три автомобиля экстренной медицинской помощи, в Чугуеве повреждено гражданское предприятие, в Изюмском районе поврежден отбойник на обочине дороги (с. Сухая Каменка)», — отметил Синегубов.