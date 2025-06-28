Пошкоджені карети «швидкої», постраждали троє: як минула доба на Харківщині
Скриншот
Минулої доби під обстрілами з боку РФ були Харків та три населені пункти області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
У Чугуєві в результаті ракетного удару постраждали три людини – чоловіки 53, 36 і 30 років, розповів Синєгубов.
Ворог атакував БпЛА Індустріальний район Харкова, додав голова ХОВА.
Загалом за добу ворог вдарив по Харківщині ракетою, КАБами та безпілотниками різного типу.
«Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Харкові пошкоджені два автомобілі, у Куп’янську пошкоджені три приватні будинки, три автомобілі екстреної медичної допомоги, у Чугуєві пошкоджено цивільне підприємство, у Ізюмському районі пошкоджений відбійник на узбіччі дороги (с. Суха Кам’янка)», – зазначив Синєгубов.
Читайте також: Росіяни вдарили Іскандером по підприємству в Чугуєві: троє постраждалих (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, Олег Синегубов, скорая, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пошкоджені карети «швидкої», постраждали троє: як минула доба на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 09:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби під обстрілами з боку РФ були Харків та три населені пункти області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".