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Пошкоджені карети «швидкої», постраждали троє: як минула доба на Харківщині

Події 09:00   28.06.2025
Вікторія Яковенко
Пошкоджені карети «швидкої», постраждали троє: як минула доба на Харківщині Скриншот

Минулої доби під обстрілами з боку РФ були Харків та три населені пункти області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У Чугуєві в результаті ракетного удару постраждали три людини – чоловіки 53, 36 і 30 років, розповів Синєгубов.

Ворог атакував БпЛА Індустріальний район Харкова, додав голова ХОВА.

Загалом за добу ворог вдарив по Харківщині ракетою, КАБами та безпілотниками різного типу.

«Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Харкові пошкоджені два автомобілі, у Куп’янську пошкоджені три приватні будинки, три автомобілі екстреної медичної допомоги, у Чугуєві пошкоджено цивільне підприємство, у Ізюмському районі пошкоджений відбійник на узбіччі дороги (с. Суха Кам’янка)», – зазначив Синєгубов.

Читайте також: Росіяни вдарили Іскандером по підприємству в Чугуєві: троє постраждалих (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 09:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби під обстрілами з боку РФ були Харків та три населені пункти області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".