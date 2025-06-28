Ребенок в Харькове залез на крышу недостроенного здания: видео спасения

В Харькове спасли 11-летнюю девочку, забравшуюся на крышу недостройки, сообщили в ГСЧС Украины.

«Девочка, оказавшаяся на высоте восьмого этажа, переживала сильный эмоциональный кризис и могла упасть в любой момент. Специалисты спокойно установили с ней контакт, успокоили, а затем – с помощью веревок и спецоборудования – осторожно спустили вниз и передали медикам», — рассказали спасатели.

В ГСЧС призывают не обесценивать переживания детей.

Видео: ГСЧС Украины