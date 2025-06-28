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Ребенок в Харькове залез на крышу недостроенного здания: видео спасения

Общество 11:15   28.06.2025
Виктория Яковенко
Ребенок в Харькове залез на крышу недостроенного здания: видео спасения скриншот

В Харькове спасли 11-летнюю девочку, забравшуюся на крышу недостройки, сообщили в ГСЧС Украины.

«Девочка, оказавшаяся на высоте восьмого этажа, переживала сильный эмоциональный кризис и могла упасть в любой момент. Специалисты спокойно установили с ней контакт, успокоили, а затем – с помощью веревок и спецоборудования – осторожно спустили вниз и передали медикам», — рассказали спасатели.

В ГСЧС призывают не обесценивать переживания детей.

Видео: ГСЧС Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 11:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасли 11-летнюю девочку, забравшуюся на крышу недостройки, сообщили в ГСЧС Украины.".