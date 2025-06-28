Ребенок в Харькове залез на крышу недостроенного здания: видео спасения
скриншот
В Харькове спасли 11-летнюю девочку, забравшуюся на крышу недостройки, сообщили в ГСЧС Украины.
«Девочка, оказавшаяся на высоте восьмого этажа, переживала сильный эмоциональный кризис и могла упасть в любой момент. Специалисты спокойно установили с ней контакт, успокоили, а затем – с помощью веревок и спецоборудования – осторожно спустили вниз и передали медикам», — рассказали спасатели.
В ГСЧС призывают не обесценивать переживания детей.
Видео: ГСЧС Украины
Читайте также: «Меня просто довели»: мужчина в Харькове собирался покончить с собой (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: врятували, ГСЧС, дитина, новости Харькова, спасли;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ребенок в Харькове залез на крышу недостроенного здания: видео спасения»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасли 11-летнюю девочку, забравшуюся на крышу недостройки, сообщили в ГСЧС Украины.".