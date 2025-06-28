Дитина в Харкові залізла на дах недобудови: відео порятунку дівчинки

У Харкові врятували 11-річну дівчину, яка забралася на дах недобудови, повідомили у ДСНС України.

«Дівчинка, що опинилася на висоті восьмого поверху, переживала сильну емоційну кризу й могла впасти будь-якої миті. Фахівці спокійно встановили з нею контакт, заспокоїли, а потім – за допомогою мотузок і спецобладнання – обережно спустили вниз і передали медикам», – розповіли рятувальники.

У ДСНС закликають не знецінювати переживання дітей.

Відео: ДСНС України