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Дитина в Харкові залізла на дах недобудови: відео порятунку дівчинки

Суспільство 11:15   28.06.2025
Вікторія Яковенко
Дитина в Харкові залізла на дах недобудови: відео порятунку дівчинки Скриншот

У Харкові врятували 11-річну дівчину, яка забралася на дах недобудови, повідомили у ДСНС України.

«Дівчинка, що опинилася на висоті восьмого поверху, переживала сильну емоційну кризу й могла впасти будь-якої миті. Фахівці спокійно встановили з нею контакт, заспокоїли, а потім – за допомогою мотузок і спецобладнання – обережно спустили вниз і передали медикам», – розповіли рятувальники.

У ДСНС закликають не знецінювати переживання дітей.

Відео: ДСНС України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 11:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові врятували 11-річну дівчину, яка забралася на дах недобудови, повідомили у ДСНС України.".