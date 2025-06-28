Дитина в Харкові залізла на дах недобудови: відео порятунку дівчинки
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У Харкові врятували 11-річну дівчину, яка забралася на дах недобудови, повідомили у ДСНС України.
«Дівчинка, що опинилася на висоті восьмого поверху, переживала сильну емоційну кризу й могла впасти будь-якої миті. Фахівці спокійно встановили з нею контакт, заспокоїли, а потім – за допомогою мотузок і спецобладнання – обережно спустили вниз і передали медикам», – розповіли рятувальники.
У ДСНС закликають не знецінювати переживання дітей.
Відео: ДСНС України
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 11:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові врятували 11-річну дівчину, яка забралася на дах недобудови, повідомили у ДСНС України.".