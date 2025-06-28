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Взрыв в Харькове: в небе – вражеские БпЛА (дополняется)

Происшествия 19:41   28.06.2025
Виктория Яковенко
Взрыв в Харькове: в небе – вражеские БпЛА (дополняется) Фото: Anton Petrus

Около 19:40 в Харькове раздался взрыв.

До этого глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в небе над городом зафиксированы вражеские БпЛА. Он призвал оставаться в безопасных местах.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 19:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 19:40 в Харькове раздался взрыв.".