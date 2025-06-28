Взрыв в Харькове: в небе – вражеские БпЛА (дополняется)
Фото: Anton Petrus
Около 19:40 в Харькове раздался взрыв.
До этого глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в небе над городом зафиксированы вражеские БпЛА. Он призвал оставаться в безопасных местах.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 19:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 19:40 в Харькове раздался взрыв.".