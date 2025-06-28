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Було чутно вибухи: у Харкові – без «прильотів», заявив Терехов (доповнюється)

Події 20:53   28.06.2025
Вікторія Яковенко
Було чутно вибухи: у Харкові – без «прильотів», заявив Терехов (доповнюється) Фото: Anton Petrus

З близько 19:40 у Харкові лунають вибухи. Було відомо про збиття одного з дронів. За даними мера Ігоря Терехова, у місті ударів не було.

Доповнено о 20:54. У Харкові “прильотів” не було, від ворожих обстрілів страждало передмістя, уточнив мер міста Ігор Терехов.

Доповнено о 20:34. За уточненою інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок «прильоту» ворожого БпЛА горить дах приватного будинку у Київському районі. Попередньо, є постраждалий.

Доповнено о 20:30. За попередніми даними мера Харкова Ігоря Терехова, є інформація про «приліт» у Київському районі.

«На місці – пожежа, горить приватний будинок», – пише мер.

Доповнено о 20:27. Попередньо, внаслідок падіння уламків БпЛА у Київському районі Харкова спалахнула пожежа, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила», – зазначив Синєгубов.

Доповнено о 19:48. Сили оборони збили над Харковом ударний дрон, повідомив мер Ігор Терехов.

«Попередньо – без наслідків. У небі над містом ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні, краще перейдіть в укриття», – написав Терехов.

19:41. До цього голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в небі над містом зафіксовані ворожі БпЛА. Він закликав залишатись у безпечних місцях.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 20:53;

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