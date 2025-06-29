Новости Харькова — главное 29 июня: атака БпЛА «Молния», подорвались дети

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

9:30

Россияне атаковали фермерские предприятия — как прошли сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 3 населенным пунктам, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В селе Ольховатка Купянского района поврежден склад, где хранились сельскохозяйственные культуры и ремонтировали технику.

В селе Подлиман Изюмского района повреждена техника сельскохозяйственного предприятия: 8 тракторов, загрузчик, экскаватор, кран, грузовой и легковой автомобили.

В результате обстрелов пострадавших нет.

Враг применил по Харьковщине 3 КАБа, 2 БпЛА типа «Шахед»; 1 БПЛА «Герань-2»; 1 БпЛА «Молния».

За сутки в Харьковской области спасатели потушили 1 пожар, вызванный обстрелом россиян в Харьковском районе, сообщает ГСЧС.

9:03

Двое детей подорвались на неизвестном снаряде в Харьковской области

ЧП произошло в селе Ставище Шевченковской громады Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Неизвестный взрывоопасный предмет взорвался у одного из частных домов.

В результате взрыва пострадали двое мальчиков в возрасте 12 и 15 лет. Один из них получил взрывную травму, другой – получил ожоги. Обоих госпитализировали. Обстоятельства инцидента выясняет Нацполиция.

Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов

БпЛА «молния» ударил по крыше многоэтажки, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Российский БпЛА «молния» атаковал сегодня один из самых пострадавших жилых массивов Харькова, рассказал Терехов.

«Прилет в крышу многоэтажки, последствия уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала», — отметил мэр.