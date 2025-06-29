Live
  • Вс 29.06.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.59
  • EUR 48.64

Новости Харькова — главное 29 июня: атака БпЛА «Молния», подорвались дети

Происшествия 09:30   29.06.2025
Оксана Якушко
Новости Харькова — главное 29 июня: атака БпЛА «Молния», подорвались дети Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

9:30

Россияне атаковали фермерские предприятия — как прошли сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 3 населенным пунктам, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В селе Ольховатка Купянского района поврежден склад, где хранились сельскохозяйственные культуры и ремонтировали технику.

В селе Подлиман Изюмского района повреждена техника сельскохозяйственного предприятия: 8 тракторов, загрузчик, экскаватор, кран, грузовой и легковой автомобили.

В результате обстрелов пострадавших нет.

Враг применил по Харьковщине 3 КАБа, 2 БпЛА типа «Шахед»; 1 БПЛА «Герань-2»; 1 БпЛА «Молния».

За сутки в Харьковской области спасатели потушили 1 пожар, вызванный обстрелом россиян в Харьковском районе, сообщает ГСЧС.

9:03

Двое детей подорвались на неизвестном снаряде в Харьковской области

ЧП произошло в селе Ставище Шевченковской громады Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Неизвестный взрывоопасный предмет взорвался у одного из частных домов.

В результате взрыва пострадали двое мальчиков в возрасте 12 и 15 лет. Один из них получил взрывную травму, другой – получил ожоги. Обоих госпитализировали. Обстоятельства инцидента выясняет Нацполиция.

Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов

БпЛА «молния» ударил по крыше многоэтажки, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Российский БпЛА «молния» атаковал сегодня один из самых пострадавших жилых массивов Харькова, рассказал Терехов.

«Прилет в крышу многоэтажки, последствия уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала», — отметил мэр.

Читайте также: Сегодня 29 июня: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 29 июня: атака БпЛА «Молния», подорвались дети
Новости Харькова — главное 29 июня: атака БпЛА «Молния», подорвались дети
29.06.2025, 09:30
Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов
Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов
29.06.2025, 08:16
Сегодня 29 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 июня: какой праздник и день в истории
29.06.2025, 06:00
Небольшой дождь, местами сильный ветер: погода в Харькове и области на 29 июня
Небольшой дождь, местами сильный ветер: погода в Харькове и области на 29 июня
28.06.2025, 21:18
Двое детей подорвались на неизвестном снаряде в Харьковской области
Двое детей подорвались на неизвестном снаряде в Харьковской области
29.06.2025, 09:01
Россияне атаковали фермерские предприятия — как прошли сутки на Харьковщине
Россияне атаковали фермерские предприятия — как прошли сутки на Харьковщине
29.06.2025, 09:28

Новости по теме:

08:16
Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов
14:30
Харьков атаковали вражеские БпЛА: данные Терехова и Синегубова
12:24
Момент удара вражеского БпЛА под Харьковом попал на камеру (видео)
19:14
БпЛА сдетонировал в 30 метрах от многоэтажки под Харьковом — последствия 📷
19:25
По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 29 июня: атака БпЛА «Молния», подорвались дети»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 09:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".