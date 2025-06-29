Новини Харкова — головне 29 червня: атака БпЛА “Молния”, підірвалися діти

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

9:30

Росіяни атакували фермерські підприємства – як минула доба на Харківщині

Минулої доби росіяни завдали ударів по 3 населених пунктах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Вільхуватка Куп’янського району пошкоджений склад, де зберігалися сільськогосподарські культури та ремонтували техніку.

У селі Підлиман Ізюмського району пошкоджена техніка сільськогосподарського підприємства: 8 тракторів, завантажувач, екскаватор, кран, вантажний і легковий автівки.

Внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Ворог застосовував по Харківщині 3 КАБи, 2 БпЛА типу «Шахед»; 1 БпЛА «Герань-2»; 1 БпЛА «Молния».

За добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу, яку спричинили обстріли росіян у Харківському районі, повідомляє ДСНС.

9:03

Двоє дітей підірвалися на невідомому снаряді в Харківській області

НП сталася у селі Ставище Шевченківської громади Куп’янського району, повідомляє ДСНС.

Невідомий вибухонебезпечний предмет вибухнув біля одного з приватних будинків.

У результаті вибуху постраждали двоє хлопців віком 12 та 15 років. Один із них зазнав вибухової травми, інший – дістав опіки. Обох госпіталізували. Обставини інциденту з’ясовує Нацполіція.

Російський БпЛА «Молния» атакував один із районів Харкова – Терехов

БпЛА «Молния» вдарив по даху багатоповерхівки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Російський БпЛА «молния» атакував сьогодні один з найпостраждаліших житлових масивів Харкова, розповів Терехов.

«Приліт у дах багатоповерхівки, наслідки уточнюються. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило», – зазначив мер.