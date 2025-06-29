Live
  • Нд 29.06.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.59
  • EUR 48.64

Новини Харкова — головне 29 червня: атака БпЛА “Молния”, підірвалися діти

Події 09:30   29.06.2025
Оксана Якушко
Новини Харкова — головне 29 червня: атака БпЛА “Молния”, підірвалися діти

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

9:30

Росіяни атакували фермерські підприємства – як минула доба на Харківщині

Минулої доби росіяни завдали ударів по 3 населених пунктах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Вільхуватка Куп’янського району пошкоджений склад, де зберігалися сільськогосподарські культури та ремонтували техніку.

У селі Підлиман Ізюмського району пошкоджена техніка сільськогосподарського підприємства: 8 тракторів, завантажувач, екскаватор, кран, вантажний і легковий автівки.

Внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Ворог застосовував по Харківщині 3 КАБи, 2 БпЛА типу «Шахед»; 1 БпЛА «Герань-2»; 1 БпЛА «Молния».

За добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу, яку спричинили обстріли росіян у Харківському районі, повідомляє ДСНС.

9:03

Двоє дітей підірвалися на невідомому снаряді в Харківській області

НП сталася у селі Ставище Шевченківської громади Куп’янського району, повідомляє ДСНС.

Невідомий вибухонебезпечний предмет вибухнув біля одного з приватних будинків.

У результаті вибуху постраждали двоє хлопців віком 12 та 15 років. Один із них зазнав вибухової травми, інший – дістав опіки. Обох госпіталізували. Обставини інциденту з’ясовує Нацполіція.

Російський БпЛА «Молния» атакував один із районів Харкова – Терехов

БпЛА «Молния» вдарив по даху багатоповерхівки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Російський БпЛА «молния» атакував сьогодні один з найпостраждаліших житлових масивів Харкова, розповів Терехов.

«Приліт у дах багатоповерхівки, наслідки уточнюються. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило», – зазначив мер.

Читайте також: Сьогодні 29 червня: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни атакували фермерські підприємства – як минула доба на Харківщині
Росіяни атакували фермерські підприємства – як минула доба на Харківщині
29.06.2025, 09:28
Російський БпЛА «Молния» атакував один з районів Харкова – Терехов
Російський БпЛА «Молния» атакував один з районів Харкова – Терехов
29.06.2025, 08:16
Новини Харкова — головне 29 червня: атака БпЛА “Молния”, підірвалися діти
Новини Харкова — головне 29 червня: атака БпЛА “Молния”, підірвалися діти
29.06.2025, 09:30
Двоє дітей підірвалися на невідомому снаряді в Харківській області
Двоє дітей підірвалися на невідомому снаряді в Харківській області
29.06.2025, 09:01
Сьогодні 29 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 червня: яке свято та день в історії
29.06.2025, 06:00
Невеликий дощ, місцями сильний вітер: погода в Харкові та області на 29 червня
Невеликий дощ, місцями сильний вітер: погода в Харкові та області на 29 червня
28.06.2025, 21:18

Новини за темою:

08:16
Російський БпЛА «Молния» атакував один з районів Харкова – Терехов
18:50
Готуються «м’ясні» штурми Куп’янська, чого бракує для захисту від БпЛА – огляд
19:26
Ім’я скульптора Сейфаддіна Гурбанова увічнили в Харкові (фото)
16:49
220 тисяч вікон вибито в Харкові з початку війни, їх нічим закрити – Терехов
14:30
Харків атакували ворожі БпЛА: дані Терехова і Синєгубова

Ви читали новину: «Новини Харкова — головне 29 червня: атака БпЛА “Молния”, підірвалися діти»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 09:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".