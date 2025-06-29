Новини Харкова — головне 29 червня: атака БпЛА “Молния”, підірвалися діти
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
9:30
Росіяни атакували фермерські підприємства – як минула доба на Харківщині
Минулої доби росіяни завдали ударів по 3 населених пунктах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У селі Вільхуватка Куп’янського району пошкоджений склад, де зберігалися сільськогосподарські культури та ремонтували техніку.
У селі Підлиман Ізюмського району пошкоджена техніка сільськогосподарського підприємства: 8 тракторів, завантажувач, екскаватор, кран, вантажний і легковий автівки.
Внаслідок обстрілів постраждалих немає.
Ворог застосовував по Харківщині 3 КАБи, 2 БпЛА типу «Шахед»; 1 БпЛА «Герань-2»; 1 БпЛА «Молния».
За добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу, яку спричинили обстріли росіян у Харківському районі, повідомляє ДСНС.
9:03
Двоє дітей підірвалися на невідомому снаряді в Харківській області
НП сталася у селі Ставище Шевченківської громади Куп’янського району, повідомляє ДСНС.
Невідомий вибухонебезпечний предмет вибухнув біля одного з приватних будинків.
У результаті вибуху постраждали двоє хлопців віком 12 та 15 років. Один із них зазнав вибухової травми, інший – дістав опіки. Обох госпіталізували. Обставини інциденту з’ясовує Нацполіція.
Російський БпЛА «Молния» атакував один із районів Харкова – Терехов
БпЛА «Молния» вдарив по даху багатоповерхівки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Російський БпЛА «молния» атакував сьогодні один з найпостраждаліших житлових масивів Харкова, розповів Терехов.
«Приліт у дах багатоповерхівки, наслідки уточнюються. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило», – зазначив мер.
Читайте також: Сьогодні 29 червня: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БпЛА Молния, головні новини, новини Харкова, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новини Харкова — головне 29 червня: атака БпЛА “Молния”, підірвалися діти»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 09:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".