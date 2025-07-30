Женщина ранена из-за подрыва неизвестного снаряда на Харьковщине

56-летняя женщина травмировалась в результате подрыва снаряда в Купянске, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

30 июля в Купянске на огороде частного дома 56-летняя женщина нашла неизвестный взрывоопасный предмет. Она взяла его в руки, и снаряд сдетонировал, а женщина получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.

Сейчас устанавливают, что это был за снаряд.