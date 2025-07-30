Женщина ранена из-за подрыва неизвестного снаряда на Харьковщине
Фото: Википедия
56-летняя женщина травмировалась в результате подрыва снаряда в Купянске, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
30 июля в Купянске на огороде частного дома 56-летняя женщина нашла неизвестный взрывоопасный предмет. Она взяла его в руки, и снаряд сдетонировал, а женщина получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.
Сейчас устанавливают, что это был за снаряд.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, купянск, снаряд;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 20:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "56-летняя женщина травмировалась в результате подрыва снаряда в Купянске, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".