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Женщина ранена из-за подрыва неизвестного снаряда на Харьковщине

Происшествия 20:54   30.07.2025
Оксана Якушко
Женщина ранена из-за подрыва неизвестного снаряда на Харьковщине Фото: Википедия

56-летняя женщина травмировалась в результате подрыва снаряда в Купянске, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

30 июля в Купянске на огороде частного дома 56-летняя женщина нашла неизвестный взрывоопасный предмет. Она взяла его в руки, и снаряд сдетонировал, а женщина получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.

Сейчас устанавливают, что это был за снаряд.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 20:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "56-летняя женщина травмировалась в результате подрыва снаряда в Купянске, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".