Жінка поранена через підрив невідомого снаряда на Харківщині
56-річна жінка травмувалася внаслідок підриву снаряда у Куп’янську, повідомляє ДСНС у Харківській області.
30 липня у Куп’янську на городі приватної садиби 56-річна жінка знайшла невідомий вибухонебезпечний предмет. Вона взяла його до рук, і снаряд здетонував, а жінка отримала травми. Постраждалу ушпиталили.
Наразі встановлюють, що це був за снаряд.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, куп'янск, снаряд;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 20:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "56-річна жінка травмувалася внаслідок підриву снаряда у Куп’янську, повідомляє ДСНС у Харківській області.".