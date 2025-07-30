Жінка поранена через підрив невідомого снаряда на Харківщині

56-річна жінка травмувалася внаслідок підриву снаряда у Куп’янську, повідомляє ДСНС у Харківській області.

30 липня у Куп’янську на городі приватної садиби 56-річна жінка знайшла невідомий вибухонебезпечний предмет. Вона взяла його до рук, і снаряд здетонував, а жінка отримала травми. Постраждалу ушпиталили.

Наразі встановлюють, що це був за снаряд.