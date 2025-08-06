Россияне продолжили атаковать в направлении Купянска — информация Генштаба ВСУ

Девять российских атак зафиксировал с начала суток и по состоянию на 16:00 в Харьковской области Генштаб ВСУ.

Украинские подразделения отразили одну атаку противника на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска. От артобстрела с территории РФ пострадала Возрожденовка.

На Купянском направлении российские военные восемь раз атаковали позиции в районах населенных пунктов Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлениях Купянска и Куриловки. Один бой продолжается.

Напомним, военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко оценил ситуацию, которая складывается в районе Купянска и констатировал, что на данный момент события развиваются «крайне негативно».