Россияне продолжили атаковать в направлении Купянска — информация Генштаба ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Девять российских атак зафиксировал с начала суток и по состоянию на 16:00 в Харьковской области Генштаб ВСУ.
Украинские подразделения отразили одну атаку противника на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска. От артобстрела с территории РФ пострадала Возрожденовка.
На Купянском направлении российские военные восемь раз атаковали позиции в районах населенных пунктов Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлениях Купянска и Куриловки. Один бой продолжается.
Напомним, военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко оценил ситуацию, которая складывается в районе Купянска и констатировал, что на данный момент события развиваются «крайне негативно».
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 17:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять российских атак зафиксировал с начала суток и по состоянию на 16:00 в Харьковской области Генштаб ВСУ.".