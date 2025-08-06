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Россияне продолжили атаковать в направлении Купянска — информация Генштаба ВСУ

Фронт 17:50   06.08.2025
Елена Нагорная
Россияне продолжили атаковать в направлении Купянска — информация Генштаба ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Девять российских атак зафиксировал с начала суток и по состоянию на 16:00 в Харьковской области Генштаб ВСУ.

Украинские подразделения отразили одну атаку противника на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска. От артобстрела с территории РФ пострадала Возрожденовка.

На Купянском направлении российские военные восемь раз атаковали позиции в районах населенных пунктов Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлениях Купянска и Куриловки. Один бой продолжается.

Напомним, военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко оценил ситуацию, которая складывается в районе Купянска и констатировал, что на данный момент события развиваются «крайне негативно».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 17:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять российских атак зафиксировал с начала суток и по состоянию на 16:00 в Харьковской области Генштаб ВСУ.".