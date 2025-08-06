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Росіяни продовжили атакувати в напрямку Куп’янська – інформація Генштабу ЗСУ

Фронт 17:50   06.08.2025
Олена Нагорна
Росіяни продовжили атакувати в напрямку Куп’янська – інформація Генштабу ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Дев’ять російських атак зафіксував від початку доби та станом на 16:00 у Харківській області Генштаб ЗСУ.

Українські підрозділи відбили одну атаку супротивника на Південно-Слобожанському напрямку в районі Вовчанська. Від артобстрілу з території РФ постраждало Відродженівське.

На Куп’янському напрямку російські військові вісім разів атакували позиції у районах населених пунктів Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямках Куп’янська та Курилівки. Один бій триває.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко оцінив ситуацію, що складається в районі Куп’янська, та констатував, що наразі події розвиваються “вкрай негативно”.

Читайте також: За добу по всій лінії фронту йшло 143 бої – де ЗС РФ наступали на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Росіяни продовжили атакувати в напрямку Куп’янська – інформація Генштабу ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 17:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять російських атак зафіксував від початку доби та станом на 16:00 у Харківській області Генштаб ЗСУ.".