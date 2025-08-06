Росіяни продовжили атакувати в напрямку Куп’янська – інформація Генштабу ЗСУ

Дев’ять російських атак зафіксував від початку доби та станом на 16:00 у Харківській області Генштаб ЗСУ.

Українські підрозділи відбили одну атаку супротивника на Південно-Слобожанському напрямку в районі Вовчанська. Від артобстрілу з території РФ постраждало Відродженівське.

На Куп’янському напрямку російські військові вісім разів атакували позиції у районах населених пунктів Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямках Куп’янська та Курилівки. Один бій триває.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко оцінив ситуацію, що складається в районі Куп’янська, та констатував, що наразі події розвиваються “вкрай негативно”.