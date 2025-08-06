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За сутки на Харьковщине возникли 11 пожаров – что горело, рассказали в ГСЧС

Происшествия 08:10   06.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
За сутки на Харьковщине возникли 11 пожаров – что горело, рассказали в ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: у спасателей было 33 выезда за сутки. 

Также в регионе начались 11 пожаров – один возник в результате российских обстрелов.

«За сутки в Харьковской области спасатели привлекались к тушению одного пожара, вызванного вражескими обстрелами в Изюмском районе области. В с. Пески-Радьковские Боровской громады горела крыша нежилого здания на площади пожара пять м. кв. Пострадавших нет», – уточнили спасатели.

В природных экосистемах сотрудники ГСЧС ликвидировали четыре возгорания на общей площади один гектар.

Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 91 единицу взрывоопасных предметов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 08:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: у спасателей было 33 выезда за сутки. ".