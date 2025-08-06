За сутки на Харьковщине возникли 11 пожаров – что горело, рассказали в ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: у спасателей было 33 выезда за сутки.

Также в регионе начались 11 пожаров – один возник в результате российских обстрелов.

«За сутки в Харьковской области спасатели привлекались к тушению одного пожара, вызванного вражескими обстрелами в Изюмском районе области. В с. Пески-Радьковские Боровской громады горела крыша нежилого здания на площади пожара пять м. кв. Пострадавших нет», – уточнили спасатели.

В природных экосистемах сотрудники ГСЧС ликвидировали четыре возгорания на общей площади один гектар.

Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 91 единицу взрывоопасных предметов.