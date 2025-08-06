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За добу на Харківщині виникло 11 пожеж – що горіло, розповіли у ДСНС

Події 08:10   06.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу на Харківщині виникло 11 пожеж – що горіло, розповіли у ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: у рятувальників було 33 виїзди за добу. 

Також у регіоні почалися 11 пожеж – одна виникла внаслідок російських обстрілів.

“За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненою ворожими обстрілами у Ізюмському районі області. У с. Піски-Радьківські Борівської громади горів дах нежитлової будівлі на площі пожежі пʼять м. кв. Постраждалих немає”, – уточнили рятувальники.

У природних екосистемах співробітники ДСНС ліквідували чотири загоряння на загальній площі один гектар.

Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 91 одиницю вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 08:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: у рятувальників було 33 виїзди за добу. ".