За добу на Харківщині виникло 11 пожеж – що горіло, розповіли у ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: у рятувальників було 33 виїзди за добу.

Також у регіоні почалися 11 пожеж – одна виникла внаслідок російських обстрілів.

“За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненою ворожими обстрілами у Ізюмському районі області. У с. Піски-Радьківські Борівської громади горів дах нежитлової будівлі на площі пожежі пʼять м. кв. Постраждалих немає”, – уточнили рятувальники.

У природних екосистемах співробітники ДСНС ліквідували чотири загоряння на загальній площі один гектар.

Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 91 одиницю вибухонебезпечних предметів.