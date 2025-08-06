За добу на Харківщині виникло 11 пожеж – що горіло, розповіли у ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: у рятувальників було 33 виїзди за добу.
Також у регіоні почалися 11 пожеж – одна виникла внаслідок російських обстрілів.
“За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненою ворожими обстрілами у Ізюмському районі області. У с. Піски-Радьківські Борівської громади горів дах нежитлової будівлі на площі пожежі пʼять м. кв. Постраждалих немає”, – уточнили рятувальники.
У природних екосистемах співробітники ДСНС ліквідували чотири загоряння на загальній площі один гектар.
Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 91 одиницю вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 08:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: у рятувальників було 33 виїзди за добу. ".