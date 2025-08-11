Live
  • Пн 11.08.2025
Неожиданная находка на Харьковщине: что обнаружили аграрии (фото)

Происшествия 10:45   11.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
О том, что нашли аграрии в Харьковской области, рассказали в облуправлении ГСЧС.

Во время покоса травы около Купянска обнаружили несдетонированную авиабомбу. О неожиданной находке они сразу же сообщили спасателям.

Сотрудники ГСЧС изъяли авиабомбу, вывезли ее и уничтожили на специальной площадке.

«Помните, в случае обнаружения подозрительных предметов — не приближайтесь к ним, не трогайте их и немедленно звоните по телефону 101», – напомнили спасатели.

Читайте также: За сутки в природных экосистемах бушевали 18 пожаров – ГСЧС

