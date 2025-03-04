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Три авиабомбы сбросили россияне на Казачью Лопань: раненый и разрушения

Происшествия 16:24   04.03.2025
Виктория Яковенко
Три авиабомбы сбросили россияне на Казачью Лопань: раненый и разрушения Фото: Samuel King Jr/Flickr.com

Около 15:30 армия РФ ударила тремя авиабомбами по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.

В результате обстрелов ранен 41-летний местный житель. Сейчас медики «скорой» оказывают ему необходимую помощь, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Также из-за ударов разрушены три и повреждены по меньшей мере десять частных домов и хозяйственных построек.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 16:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:30 армия РФ ударила тремя авиабомбами по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.".