Три авиабомбы сбросили россияне на Казачью Лопань: раненый и разрушения

Около 15:30 армия РФ ударила тремя авиабомбами по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.

В результате обстрелов ранен 41-летний местный житель. Сейчас медики «скорой» оказывают ему необходимую помощь, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Также из-за ударов разрушены три и повреждены по меньшей мере десять частных домов и хозяйственных построек.