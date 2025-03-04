Три авиабомбы сбросили россияне на Казачью Лопань: раненый и разрушения
Фото: Samuel King Jr/Flickr.com
Около 15:30 армия РФ ударила тремя авиабомбами по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.
В результате обстрелов ранен 41-летний местный житель. Сейчас медики «скорой» оказывают ему необходимую помощь, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Также из-за ударов разрушены три и повреждены по меньшей мере десять частных домов и хозяйственных построек.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиабомба, Казачья Лопань, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:30 армия РФ ударила тремя авиабомбами по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.".