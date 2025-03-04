Три авіабомби скинули росіяни на Козачу Лопань: поранений та руйнування

Близько 15:30 армія РФ вдарила трьома авіабомбами по селищу Козача Лопань на Харківщині.

Внаслідок обстрілів поранений 41-річний місцевий мешканець. Наразі медики «швидкої» надають йому необхідну допомогу, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Також через удари зруйновані три та пошкоджені щонайменше десять приватних будинків і господарчих споруд.