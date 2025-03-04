Три авіабомби скинули росіяни на Козачу Лопань: поранений та руйнування
Близько 15:30 армія РФ вдарила трьома авіабомбами по селищу Козача Лопань на Харківщині.
Внаслідок обстрілів поранений 41-річний місцевий мешканець. Наразі медики «швидкої» надають йому необхідну допомогу, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Також через удари зруйновані три та пошкоджені щонайменше десять приватних будинків і господарчих споруд.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиабомба, Казачья Лопань, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 16:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:30 армія РФ вдарила трьома авіабомбами по селищу Козача Лопань на Харківщині.".