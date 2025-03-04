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Три авіабомби скинули росіяни на Козачу Лопань: поранений та руйнування

Події 16:24   04.03.2025
Вікторія Яковенко
Три авіабомби скинули росіяни на Козачу Лопань: поранений та руйнування

Близько 15:30 армія РФ вдарила трьома авіабомбами по селищу Козача Лопань на Харківщині.

Внаслідок обстрілів поранений 41-річний місцевий мешканець. Наразі медики «швидкої» надають йому необхідну допомогу, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Також через удари зруйновані три та пошкоджені щонайменше десять приватних будинків і господарчих споруд.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 16:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:30 армія РФ вдарила трьома авіабомбами по селищу Козача Лопань на Харківщині.".