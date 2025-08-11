Live
  • Пн 11.08.2025
  • Харків  +19°С
  • USD 41.39
  • EUR 48.19

Несподівана знахідка на Харківщині: що виявили аграрії (фото)

Події 10:45   11.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Несподівана знахідка на Харківщині: що виявили аграрії (фото)

Про те, що знайшли аграрії на Харківщині, розповіли в облуправлінні ДСНС.

Під час покосу трави біля Куп’янська виявили нездетоновану авіабомбу. Про несподівану знахідку вони одразу повідомили рятувальникам.

Співробітники ДСНС вилучили авіабомбу, вивезли її та знищили на спеціальному майданчику.

Памʼятайте, у разі виявлення підозрілих предметів – не наближатися до них, не чіпайте їх та негайно телефонуйте 101“, – нагадали рятувальники.

Читайте також: За добу у природних екосистемах вирували 18 пожеж – ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Ковдри на Харківщині купили за завищеними цінами: кого підозрює поліція
Ковдри на Харківщині купили за завищеними цінами: кого підозрює поліція
11.08.2025, 12:08
ISW: Сили оборони просунулися в напрямку Куп’янська, що на інших фронтах
ISW: Сили оборони просунулися в напрямку Куп’янська, що на інших фронтах
10.08.2025, 07:41
Терехов знову скликає депутатів, минула сесія була чотири дні тому
Терехов знову скликає депутатів, минула сесія була чотири дні тому
11.08.2025, 11:20
Будинок Сковороди вимагає повернути прокуратура до комунальної власності
Будинок Сковороди вимагає повернути прокуратура до комунальної власності
11.08.2025, 11:55
Несподівана знахідка на Харківщині: що виявили аграрії (фото)
Несподівана знахідка на Харківщині: що виявили аграрії (фото)
11.08.2025, 10:45
Експерт: РФ шукає слабкі місця на півночі, ситуація біля Куп’янська загрозлива
Експерт: РФ шукає слабкі місця на півночі, ситуація біля Куп’янська загрозлива
11.08.2025, 10:05

Новини за темою:

12:34
Летять до 95 км: РФ «удосконалила» авіабомби, їх випробовує на Харківщині
15:44
Світло повернули в багатоповерхівки у Золочеві, що були знеструмлені з 25.02
17:55
Три авіабомби скинули росіяни на Козачу Лопань: поранений та руйнування (фото)
12:34
«Могла вибухнути в будь-який момент»: на Харківщині знищили ФАБ-500 (відео)
15:24
БпЛА «Молния» коштує $300, авіабомба – $48 тисяч – голова ГУНП Харківщини

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Несподівана знахідка на Харківщині: що виявили аграрії (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2025 в 10:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що знайшли аграрії на Харківщині, розповіли в облуправлінні ДСНС.".