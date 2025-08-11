Несподівана знахідка на Харківщині: що виявили аграрії (фото)

Про те, що знайшли аграрії на Харківщині, розповіли в облуправлінні ДСНС.

Під час покосу трави біля Куп’янська виявили нездетоновану авіабомбу. Про несподівану знахідку вони одразу повідомили рятувальникам.

Співробітники ДСНС вилучили авіабомбу, вивезли її та знищили на спеціальному майданчику.

“Памʼятайте, у разі виявлення підозрілих предметів – не наближатися до них, не чіпайте їх та негайно телефонуйте 101“, – нагадали рятувальники.