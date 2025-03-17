Світло повернули в багатоповерхівки у Золочеві, що були знеструмлені з 25.02

У селищі Золочів на Харківщині відновили електропостачання після влучання авіаційної бомби в підстанцію 25 лютого.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», тоді внаслідок удару без світла залишився щільно заселений мікрорайон Золочева.

«У той же день було відновлено електропостачання споживачів приватних домоволодінь. Але через неможливість перепідключення мереж мешканці багатоповерхівок залишалися без світла. Нами були оцінені обсяги пошкодження обладнання та прийнято термінове тимчасове технічне рішення для можливого перевлаштування ПЛ 0,4 кВ для негайного заживлення абонентів», – розповіли енергетики.

За їхніми словами, в найкоротший термін виконали монтаж нової лінії електропередачі та заживили всіх знеструмлених споживачів.

Нагадаємо, 25 лютого ЗС РФ з авіації вдарили по селищу Золочів. У населеному пункті зафіксували влучання двох КАБів. Постраждали близько 50 приватних та багатоквартирних будинків, господарчі забудови, автомобілі, електростанція. Внаслідок «прильотів» дві жінки 48 та 78 років отримали множинні порізи тіла. Їх шпиталізували.