Свет вернули в многоэтажки в Золочеве, обесточенные с 25 февраля
В поселке Золочев на Харьковине возобновили электроснабжение после попадания авиационной бомбы в подстанцию 25 февраля.
Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», в результате удара без света остался плотно заселенный микрорайон Золочева.
«В тот же день было возобновлено электроснабжение потребителей частных домовладений. Но из-за невозможности переподключения сетей жители многоэтажек оставались без света. Нами были оценены объемы повреждения оборудования и принято срочное временное техническое решение для возможного переустройства ВЛ 0,4 кВ», – рассказали энергетики.
По их словам, в кратчайшие сроки выполнили монтаж новой линии электропередачи и зпитали всех обесточенных потребителей.
Напомним, 25 февраля ВС РФ из авиации ударили по поселку Золочев. В населенном пункте зафиксировали попадания двух КАБов. Пострадали около 50 частных и многоквартирных домов, хозяйственные застройки, автомобили, электростанция. В результате «прилетов» две женщины 48 и 78 лет получили множественные порезы тела. Их госпитализировали.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиабомба, АО "Харьковоблэнерго", золочів, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 15:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Золочев на Харьковине возобновили электроснабжение после попадания авиационной бомбы в подстанцию 25 февраля.".