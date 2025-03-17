Свет вернули в многоэтажки в Золочеве, обесточенные с 25 февраля

В поселке Золочев на Харьковине возобновили электроснабжение после попадания авиационной бомбы в подстанцию ​​25 февраля.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», в результате удара без света остался плотно заселенный микрорайон Золочева.

«В тот же день было возобновлено электроснабжение потребителей частных домовладений. Но из-за невозможности переподключения сетей жители многоэтажек оставались без света. Нами были оценены объемы повреждения оборудования и принято срочное временное техническое решение для возможного переустройства ВЛ 0,4 кВ», – рассказали энергетики.

По их словам, в кратчайшие сроки выполнили монтаж новой линии электропередачи и зпитали всех обесточенных потребителей.

Напомним, 25 февраля ВС РФ из авиации ударили по поселку Золочев. В населенном пункте зафиксировали попадания двух КАБов. Пострадали около 50 частных и многоквартирных домов, хозяйственные застройки, автомобили, электростанция. В результате «прилетов» две женщины 48 и 78 лет получили множественные порезы тела. Их госпитализировали.