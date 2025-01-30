«Могла вибухнути в будь-який момент»: на Харківщині знищили ФАБ-500 (відео)

У Харківській області сапери знешкодили ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не здетонувала.

Бомбу випадково знайшли люди у полі між населеними пунктами Старосалтівської громади. Вони відразу повідомили про «знахідку» рятувальникам, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Піротехніки ДСНС вилучили та транспортували її для подальшого знешкодження. Складність полягала в тому, що в авіабомбі був підривник, тому вона могла у будь-який момент вибухнути», – зазначили рятувальники.