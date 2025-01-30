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«Могла вибухнути в будь-який момент»: на Харківщині знищили ФАБ-500 (відео)

Суспільство 12:34   30.01.2025
Вікторія Яковенко
«Могла вибухнути в будь-який момент»: на Харківщині знищили ФАБ-500 (відео) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У Харківській області сапери знешкодили ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не здетонувала.

Бомбу випадково знайшли люди у полі між населеними пунктами Старосалтівської громади. Вони відразу повідомили про «знахідку» рятувальникам, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Піротехніки ДСНС вилучили та транспортували її для подальшого знешкодження. Складність полягала в тому, що в авіабомбі був підривник, тому вона могла у будь-який момент вибухнути», – зазначили рятувальники.

бомбу нашли на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
бомбу нашли на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
бомбу нашли на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 12:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області сапери знешкодили ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не здетонувала.".