«Могла вибухнути в будь-який момент»: на Харківщині знищили ФАБ-500 (відео)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У Харківській області сапери знешкодили ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не здетонувала.
Бомбу випадково знайшли люди у полі між населеними пунктами Старосалтівської громади. Вони відразу повідомили про «знахідку» рятувальникам, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Піротехніки ДСНС вилучили та транспортували її для подальшого знешкодження. Складність полягала в тому, що в авіабомбі був підривник, тому вона могла у будь-який момент вибухнути», – зазначили рятувальники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиабомба, ГСЧС в Харьковской области, ФАБ-500, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 12:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області сапери знешкодили ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не здетонувала.".