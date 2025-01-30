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Пошкоджений дім, «швидка», електромережа: ворог атакував дронами Куп’янщину

Події 08:47   30.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пошкоджений дім, «швидка», електромережа: ворог атакував дронами Куп’янщину

Про те, що напередодні росіяни тероризували Куп’янщину, повідомив у ранковому зведенні 30 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Близько опівдня FPV-дрон атакував Куп’янськ – у місті пошкоджений приватний будинок. А невдовзі у Черкаських Тишках БпЛА «Герань-2» пошкодив лінію електропередач.

“12:20 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ, неподалік стели при в’їзді в м. Куп’янськ. Влучання FPV-дрона біля автомобіля швидкої медичної допомоги. Постраждали 3 працівники ЕМД: 43-річний водій, 26-річна лікарка та 41-річна парамедик”, – нагадав Синєгубов.

А о 14:15 “приліт” зафіксували знову у Куп’янську – там внаслідок обстрілу пошкоджений паркан, удар припав по землі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 08:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що напередодні росіяни тероризували Куп’янщину, повідомив у ранковому зведенні 30 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".