Пошкоджений дім, «швидка», електромережа: ворог атакував дронами Куп’янщину
Про те, що напередодні росіяни тероризували Куп’янщину, повідомив у ранковому зведенні 30 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Близько опівдня FPV-дрон атакував Куп’янськ – у місті пошкоджений приватний будинок. А невдовзі у Черкаських Тишках БпЛА «Герань-2» пошкодив лінію електропередач.
“12:20 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ, неподалік стели при в’їзді в м. Куп’янськ. Влучання FPV-дрона біля автомобіля швидкої медичної допомоги. Постраждали 3 працівники ЕМД: 43-річний водій, 26-річна лікарка та 41-річна парамедик”, – нагадав Синєгубов.
А о 14:15 “приліт” зафіксували знову у Куп’янську – там внаслідок обстрілу пошкоджений паркан, удар припав по землі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Купянщина, обстріли, прилет, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 08:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що напередодні росіяни тероризували Куп’янщину, повідомив у ранковому зведенні 30 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".