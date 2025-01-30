Поврежден дом, «скорая», электросети: враг атаковал дронами Купянщину
О том, что накануне россияне терроризировали Купянщину, сообщил в утренней сводке 30 января начальник ХОВА Олег Синегубов.
Около полудня FPV-дрон атаковал Купянск – в городе поврежден частный дом. А вскоре в Черкасских Тишках БпЛА «Герань-2» повредил линию электропередач.
«12:20 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск, неподалеку от стелы при въезде в г. Купянск. Попадание FPV-дрона у автомобиля скорой медицинской помощи. Пострадали 3 работника ЭМД: 43-летний водитель, 26-летний врач и 41-летний парамедик», – напомнил Синегубов.
А в 14:15 «прилет» зафиксировали вновь в Купянске – там вследствие обстрела поврежден забор, удар пришелся по земле.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Купянщина, обстрелы, прилет, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 08:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что накануне россияне терроризировали Купянщину, сообщил в утренней сводке 30 января начальник ХОВА Олег Синегубов.".