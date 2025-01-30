Live
  • Чт 30.01.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.62

Поврежден дом, «скорая», электросети: враг атаковал дронами Купянщину

Происшествия 08:47   30.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Поврежден дом, «скорая», электросети: враг атаковал дронами Купянщину

О том, что накануне россияне терроризировали Купянщину, сообщил в утренней сводке 30 января начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около полудня FPV-дрон атаковал Купянск – в городе поврежден частный дом. А вскоре в Черкасских Тишках БпЛА «Герань-2» повредил линию электропередач.

«12:20 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск, неподалеку от стелы при въезде в г. Купянск. Попадание FPV-дрона у автомобиля скорой медицинской помощи. Пострадали 3 работника ЭМД: 43-летний водитель, 26-летний врач и 41-летний парамедик», – напомнил Синегубов.

А в 14:15 «прилет» зафиксировали вновь в Купянске – там вследствие обстрела поврежден забор, удар пришелся по земле.

Читайте также: Пострадали трое медиков: оккупанты атакуют Купянск беспилотниками (дополнено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 30 января: ночью летали БпЛА, удары по Купянску
Новости Харькова — главное за 30 января: ночью летали БпЛА, удары по Купянску
30.01.2025, 08:53
Сегодня 30 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 января: какой праздник и день в истории
30.01.2025, 06:00
РФ не оставляет попыток прорваться: ГПСУ о ситуации на границе Харьковщины
РФ не оставляет попыток прорваться: ГПСУ о ситуации на границе Харьковщины
30.01.2025, 08:21
Россиянин вывез девушку с Харьковщины в РФ, где насиловал и сделал рабыней
Россиянин вывез девушку с Харьковщины в РФ, где насиловал и сделал рабыней
29.01.2025, 19:15
Россияне вновь утверждают, что оккупировали Двуречную – комментарий ISW
Россияне вновь утверждают, что оккупировали Двуречную – комментарий ISW
30.01.2025, 07:29
Поврежден дом, «скорая», электросети: враг атаковал дронами Купянщину
Поврежден дом, «скорая», электросети: враг атаковал дронами Купянщину
30.01.2025, 08:47

Новости по теме:

15:35
Отвечала за «культурную жизнь» при россиянах: подозревают жительницу Купянщины
16:20
За два дня ВС РФ повредили 80 домов на Купянщине, есть погибшие и пострадавшие
16:20
Ситуация на Купянщине: чем бьет враг, куда тяжело доставлять «гуманитарку»
15:04
На Купянщине снова расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
08:02
«Это настоящий террор»: Беседин о сутках в Купянской громаде

Вы читали новость: «Поврежден дом, «скорая», электросети: враг атаковал дронами Купянщину»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 08:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что накануне россияне терроризировали Купянщину, сообщил в утренней сводке 30 января начальник ХОВА Олег Синегубов.".