«Могла взорваться в любой момент»: на Харьковщине уничтожили ФАБ-500 (видео)

В Харьковской области саперы обезвредили вражескую авиационную бомбу ФАБ-500, что не сдетонировала.

Бомбу случайно обнаружили люди в поле между населенными пунктами Старосалтовской громады. Они сразу сообщили о «находке» спасателям, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Пиротехники ГСЧС изъяли и транспортировали ее для дальнейшего обезвреживания. Сложность заключалась в том, что в авиабомбе был взрывник, поэтому она могла в любой момент взорваться», – отметили спасатели.