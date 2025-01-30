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«Могла взорваться в любой момент»: на Харьковщине уничтожили ФАБ-500 (видео)

Общество 12:34   30.01.2025
Виктория Яковенко
«Могла взорваться в любой момент»: на Харьковщине уничтожили ФАБ-500 (видео) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харьковской области саперы обезвредили вражескую авиационную бомбу ФАБ-500, что не сдетонировала.

Бомбу случайно обнаружили люди в поле между населенными пунктами Старосалтовской громады. Они сразу сообщили о «находке» спасателям, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Пиротехники ГСЧС изъяли и транспортировали ее для дальнейшего обезвреживания. Сложность заключалась в том, что в авиабомбе был взрывник, поэтому она могла в любой момент взорваться», – отметили спасатели.

бомбу нашли на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
бомбу нашли на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
бомбу нашли на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области саперы обезвредили вражескую авиационную бомбу ФАБ-500, что не сдетонировала.".