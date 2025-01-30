«Могла взорваться в любой момент»: на Харьковщине уничтожили ФАБ-500 (видео)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Харьковской области саперы обезвредили вражескую авиационную бомбу ФАБ-500, что не сдетонировала.
Бомбу случайно обнаружили люди в поле между населенными пунктами Старосалтовской громады. Они сразу сообщили о «находке» спасателям, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Пиротехники ГСЧС изъяли и транспортировали ее для дальнейшего обезвреживания. Сложность заключалась в том, что в авиабомбе был взрывник, поэтому она могла в любой момент взорваться», – отметили спасатели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиабомба, ГСЧС в Харьковской области, ФАБ-500, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области саперы обезвредили вражескую авиационную бомбу ФАБ-500, что не сдетонировала.".