Генштаб сообщил о 15 боях, которые шли на Харьковщине – где наступала РФ

На Южно-Слобожанском направлении враг наступал шесть раз в районе Волчанска, уточнил Генштаб ВСУ.

На Купянском – украинские военные отбили девять штурмов оккупантов возле Степной Новоселовки, Кондрашовки, Купянска, Загрызово и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 74 авиаудара, в том числе сбросил 138 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5299 обстрелов, из них 105 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4980 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях ВС РФ:

