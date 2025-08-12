Live
Генштаб сообщил о 15 боях, которые шли на Харьковщине – где наступала РФ

Украина 08:20   12.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Южно-Слобожанском направлении враг наступал шесть раз в районе Волчанска, уточнил Генштаб ВСУ.

На Купянском – украинские военные отбили девять штурмов оккупантов возле Степной Новоселовки, Кондрашовки, Купянска, Загрызово и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 74 авиаудара, в том числе сбросил 138 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5299 обстрелов, из них 105 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4980 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях ВС РФ:

Читайте также: Чья Радьковка и как это сказывается на судьбе Купянска, объяснил Коваленко

Автор: Николь Костенко-Лагутина
