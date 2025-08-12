Генштаб повідомив про 15 боїв, які йшли на Харківщині – де наступала РФ
На Південно-Слобожанському напрямку ворог наступав шість разів у районі Вовчанська, уточнив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському – українські військові відбили дев’ять штурмів окупантів біля Степової Новоселівки, Кіндрашівки, Куп’янська, Загризового та Богуславки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 74 авіаудари, зокрема скинув 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5299 обстрілів, з них 105 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4980 дронів-камікадзе“, – пишуть у ГШ.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ЗС РФ:
