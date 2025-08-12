Сегодня 12 августа: какой праздник и день в истории

12 августа – День украинской песни. В Украине и в мире отмечают День молодежи. 12 августа 2018-го NASA запустило солнечный зонд «Parker». А в 1962-м в космосе впервые исполнили песню — ее спел на украинском четвертый космонавт СССР украинец Павел Попович. В 1949-м подписали Женевские конвенции. В 1933-м в Харькове состоялся первый международный футбольный матч сборной Украины. В 1851-м американец Исаак Зингер получил патент на швейную машинку с ножным приводом. В 30 году до нашей эры покончила с собой царица Египта Клеопатра.

Праздники и памятные даты 12 августа

12 августа – День украинской песни. В Украине и в мире отмечают День молодежи.

Также сегодня День среднего ребенка, Всемирный день антилопы гиролы, День виниловых пластинок, Всемирный день слонов.

12 августа в истории

12 августа 30 года до нашей эры покончила жизнь самоубийством последняя царица Египта — Клеопатра VII. Подробнее.

12 августа 1851 года американец Исаак Зингер получил патент на швейную машинку с ножным приводом. Подробнее.

12 августа 1933 года в Харькове на стадионе «Динамо» состоялся первый матч сборной Украины (на тот момент – УССР) по футболу. Подробнее.

12 августа 1949 года на дипломатической конференции ООН в Женеве подписали Женевские конвенции о защите жертв войны. Подробнее.

12 августа 1962 года в космос полетел первый украинец — четвертый летчик-космонавт СССР Павел Попович. В первый день этого полета – 12 августа – Павел Попович по просьбе конструктора Сергея Королева спел «Дивлюсь я на небо та думку гадаю». Она стала первой песней в космосе. Подробнее.

12 августа 2018 года NASA запустило солнечный зонд «Parker Solar Probe», целью которого является изучение атмосферы солнца и солнечного ветра.

Зонд получил имя в честь американского астрофизика Юджина Паркера. Тот в 1958 году предсказал существование солнечного ветра. Запустили Parker с мыса Канаверал. Зонд приблизился к Солнцу на рекордное расстояние (7,26 млн км от поверхности звезды) 24 декабря 2024 года. Вблизи Солнца он двигается с рекордной скоростью – 700 000 километров в час.

«Хотя многие обсерватории на Земле и в космосе направлены на Солнце, Parker дает новое понимание, путешествуя ближе к звезде, чем любой космический аппарат до него. Он достигает этого, постепенно оборачиваясь все ближе и ближе, используя семь пролетов Венеры за последние шесть лет. В апреле 2021 года Parker стал первым космическим аппаратом, который «прикоснулся к Солнцу» — погрузившись в корону Солнца, его верхние слои атмосферы», — пишет Саманта Томпсон в статье для Национального музея авиации и космоса в Вашингтоне (США).

Зонд уже помог сделать ряд открытий и приблизил ученых к ответу на вопросы, которые возникли еще в середине минувшего столетия. Так, еще в 2019 году Parker Solar Probe обнаружил, что солнечный ветер (поток плазмы) вблизи Солнца намного сложнее, чем считали ранее. Это приближает ученых к разгадке одной из самых странных тайн Солнца, а именно: почему его корона (то есть «атмосфера») гораздо горячее поверхности (более 1 млн 100 тыс. градусов Цельсия в короне против всего 5500 на поверхности).

«В 1958 году физик Юджин Паркер выдвинул теорию о том, что может быть причиной этого явления, но эта проблема десятилетиями ставит ученых в тупик, поскольку она, похоже, противоречит законам физики. «Parker» предоставляет данные, помогающие ученым разработать решение этой давней проблемы», — объясняет Томпсон.

Кроме Солнца, Parker несколько раз пролетал мимо Венеры, что позволило ученым сделать еще ряд наблюдений этой планеты, а также получить изображение ее поверхности в видимом свете. А, кроме того, «послушать» Венеру.

Также зонд предоставил новые данные по кометообразному хвосту Венеры. Считается, что они помогут понять, как с этой планеты «утекла» вся вода.

Церковный праздник 12 августа

12 августа чтят память Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними. Фотий был племянником Аникиты. Подробнее.

Народные приметы

Если 12 августа погода ветреная и дождливая, то ненастье продлится еще долго.

Если день прохладный, то в ближайшие дни погода будет ветреной, но сухой.

Если 12 августа тепло и сухо, осенью будет много грибов в лесу.

Если в этот день очень душно, то скоро пойдет дождь.

Что нельзя делать 12 августа

12 августа нельзя ссориться и спорить на повышенных тонах.

Нельзя устраивать громкие вечеринки с алкоголем.

День не подходит для сватовства – девушка может отказать.