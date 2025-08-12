Сьогодні 12 серпня: яке свято та день в історії

12 серпня – День української пісні. В Україні та у світі відзначають День молоді. 12 серпня 2018 року NASA запустило сонячний зонд “Parker”. А в 1962-му в космосі вперше виконали пісню — її заспівав українською четвертий космонавт СРСР українець Павло Попович. У 1949-му підписали Женевські конвенції. У 1933-му в Харкові відбувся перший міжнародний футбольний матч збірної України. У 1851-му американець Ісаак Зінгер отримав патент на швейну машинку з ножним приводом. У 30 році до нашої ери наклала на себе руки цариця Єгипту Клеопатра.

Свята та пам’ятні дати 12 серпня

12 серпня – День української пісні. В Україні та світі відзначають День молоді.

Також сьогодні: День середньої дитини, Всесвітній день антилопи гіроли, День вінілових платівок, Всесвітній день слонів.

12 серпня в історії

12 серпня 30 року до нашої ери покінчила життя самогубством остання цариця Єгипту – Клеопатра VII. Докладніше.

12 серпня 1851 року американець Ісаак Зінгер отримав патент на швейну машинку з ножним приводом. Докладніше.

12 серпня 1933 року в Харкові на стадіоні “Динамо” відбувся перший матч збірної України (на той момент – УРСР) з футболу. Докладніше.

12 серпня 1949 року на дипломатичній конференції ООН у Женеві підписали Женевські конвенції про захист жертв війни. Докладніше.

12 серпня 1962 року в космос полетів перший українець – четвертий льотчик-космонавт СРСР Павло Попович. У перший день цього польоту – 12 серпня – Павло Попович на прохання конструктора Сергія Корольова заспівав “Дивлюсь я на небо та думку гадаю”. Вона стала першою піснею в космосі. Докладніше.

12 серпня 2018 року NASA запустило сонячний зонд “Parker Solar Probe”, метою якого є вивчення атмосфери сонця та сонячного вітру.

Зонд отримав ім’я на честь американського астрофізика Юджина Паркера. Той у 1958 році передбачив існування сонячного вітру. Запустили Parker із мису Канаверал. Зонд наблизився до Сонця на рекордну відстань (7,26 млн км від поверхні зірки) 24 грудня 2024 року. Поблизу Сонця він рухається із рекордною швидкістю – 700 000 кілометрів на годину.

“Хоча багато обсерваторій на Землі та в космосі спрямовані на Сонце, Parker надає нове розуміння, подорожуючи ближче до зірки, ніж будь-який космічний апарат до нього. Він досягає цього, поступово обертаючись все ближче та ближче, використовуючи сім прольотів Венери протягом останніх шести років. У квітні 2021 року Parker став першим космічним апаратом, який “торкнувся Сонця” — занурившись у корону Сонця, його верхні шари атмосфери”, – пише Саманта Томпсон у статті для Національного музею авіації та космосу у Вашингтоні (США).

Зонд уже допоміг зробити низку відкриттів і наблизив учених до відповіді питання, що виникли ще в середині минулого століття. Так, ще 2019 року Parker Solar Probe виявив, що сонячний вітер (потік плазми) поблизу Сонця набагато складніший, ніж вважали раніше. Це наближає вчених до розгадки однієї з найдивніших таємниць Сонця, а саме: чому його корона (тобто “атмосфера”) набагато гарячіша за поверхню (понад 1 млн 100 тис. градусів Цельсія в короні проти всього 5500 на поверхні).

“У 1958 році фізик Юджин Паркер висунув теорію про те, що може бути причиною цього явища, але ця проблема десятиліттями ставить вчених у глухий кут, оскільки вона, здається, суперечить законам фізики. “Parker” надає дані, які допомагають вченим розробити розв’язання давньої проблеми”, – пояснює Томпсон.

Крім Сонця, Parker кілька разів пролітав повз Венеру, що дозволило вченим зробити ще низку спостережень цієї планети, а також отримати зображення її поверхні у видимому світлі. А крім того, “послухати” Венеру.

Також зонд надав нові дані щодо кометоподібного хвоста Венери. Вважається, що вони допоможуть зрозуміти, як із цієї планети “витекла” вся вода.

Церковне свято 12 серпня

12 серпня вшановують пам’ять Мучеників Фотія й Аникити та багатьох з ними. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 12 серпня погода вітряна та дощова, то негода триватиме ще довго.

Якщо день прохолодний, то найближчими днями погода буде вітряною, але сухою.

Якщо 12 серпня тепло й сухо, то восени буде багато грибів у лісі.

Якщо в цей день дуже душно, то скоро піде дощ.

Що не можна робити 12 серпня

12 серпня не можна сваритися і сперечатися на підвищених тонах.

Не можна влаштовувати гучні вечірки з алкоголем.

День не підходить для сватання – дівчина може відмовити.