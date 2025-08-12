Live
Три населенных пункта попали под обстрел РФ, ранен пенсионер – Синегубов

Происшествия 08:43   12.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Три населенных пункта попали под обстрел РФ, ранен пенсионер – Синегубов Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

О том, где в течение суток «прилетело» в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. 

В результате обстрелов Купянска ранен 78-летний мужчина, уточнил Синегубов.

За сутки враг выпустил по региону:

▪️три БпЛА типа «Молния»;

▪️четыре fpv-дрона.

«В Купянском районе поврежден частный дом (с. Малый Бурлук)», – добавил начальник ХОВА.

Читайте также: Генштаб сообщил о 15 боях, которые шли на Харьковщине – где наступала РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
