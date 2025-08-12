Три населенных пункта попали под обстрел РФ, ранен пенсионер – Синегубов
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
О том, где в течение суток «прилетело» в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов Купянска ранен 78-летний мужчина, уточнил Синегубов.
За сутки враг выпустил по региону:
▪️три БпЛА типа «Молния»;
▪️четыре fpv-дрона.
«В Купянском районе поврежден частный дом (с. Малый Бурлук)», – добавил начальник ХОВА.
